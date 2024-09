Juventus, 50 milioni ‘in fumo’: Thiago Motta scrive la parola fine

Juventus, 50 milioni ‘in fumo’. La sfida contro il Napoli ed il nuovo mancato utilizzo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Cosa sta succedendo in casa Juve?

Cinque giornate di campionato e l’esordio in Champions League. Thiago Motta qualche volta ha sorpreso con le sue scelte iniziali salvo poi, gradualmente, inserire i numerosi elementi nuovi. Ad un ad uno sono entrati, e hanno avuto il loro spazio tutti. Tranne uno: Douglas Luiz.

Ad inizio stagione sono rimasti fuori Bremer, Danilo e Douglas Luiz. Arrivati più tardi alla Continassa per aver disputato la Copa America quel loro riposo sembrava giustificato dal fatto che dovessero avere qualche giorno in più per mettersi al pari degli altri. Bremer è infatti rientrato subito mentre Danilo e Douglas Luiz hanno accumulato soltanto una manciata di minuti. E se con Danilo, giunto all’ultimo anno di contratto, non sembra essere scattato la giusta intesa con Thiago Motta, la vicenda di Douglas Luiz è ben più sorprendente. Il centrocampista brasiliano, ex Aston Villa, ha rappresentato il primo, grande acquisto di Cristiano Giuntoli.

Juventus, 50 milioni ‘in fumo’. E’ già tutto finito

Dopo le prime cinque giornate di campionato Thiago Motta ha un punto in meno rispetto alla Juventus di Massimiliano Allegri. Normale che ad ogni mezzo passo falso dei bianconeri parta il confronto numerico con la passata stagione e con la gestione del tecnico livornese.

Non è normale, invece, quanto sta accadendo tra Thiago Motta e Douglas Luiz. Un profilo acquistato dalla Juventus per una cifra pari a 50 milioni di euro tra contropartite tecniche e parte cash. Mettendo insieme i minuti in cui il centrocampista brasiliano è stato in campo si supera di poco la durata di una sola gara comprensiva di recupero. Cosa non sta convincendo di un giocatore che avrebbe dovuto dare, insieme a Koopmeiners e Thuram, nuovo lustro al centrocampo bianconero? E soprattutto, dopo soltanto cinque giornate di campionato, si può già definire come ‘perso’ un nazionale brasiliano pagato 50 milioni di euro?