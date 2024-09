Non solo la Premier, Juventus avvisata: mezza Europa su Bremer

Non solo la Premier, Juventus avvisata. Il difensore centrale di Thiago Motta è obiettivo dichiarato delle grandi d’Europa. Al giusto prezzo potrebbe partire.

La nuova Juventus di Thiago Motta ha iniziato la sua stagione tra gli inevitabili alti e bassi e con gli altrettanto inevitabili confronti con la Juventus che fu guidata da Massimiliano Allegri. Una Juventus che è cambiata molto, ma con qualche caratteristica che richiama profondamente il suo recente passato.

Da un lato Dusan Vlahovic, con le sue difficoltà realizzative, e caratteriali, con le quali si era già scontrato Allegri nelle precedenti stagioni in bianconero. Dall’altro un aspetto decisamente più positivo e che lega ancora la Juve attuale a quella della passata stagione: Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano, classe 1997, anche in questo ondivago inizio di stagione della Juventus, si sta confermando come l’assoluto leader ed elemento imprescindibile dell’undici di Thiago Motta. Una continuità di rendimento impressionante da parte del difensore della nazionale brasiliana che sempre più sta attirando su di sé le attenzioni dei più grandi club europei.

Non solo la Premier. Tutta Europa vuole Gleison Bremer

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2022 dall’altra sponda del Po e dopo una valutazione complessiva di quasi 50 milioni di euro, Gleison Bremer ha da subito conquistato un ‘ruolo centrale’ alla Juventus.

Come ci fa sapere Daniele Trecca la Premier League segue con attenzione il difensore centrale bianconero. Il Liverpool è soltanto l’ultimo club in ordine di tempo e segue il Chelsea ed il Manchester City. Non soltanto la Premier si muove per Bremer. Non sono infatti da sottovalutare i concreti interessanti di Bayern Monaco, Real Madrid e PSG. La prossima estate potrebbe essere quella dell’affondo decisivo su Gleison Bremer. Ad agosto scorso il difensore ha prolungato il contratto con la Juventus che ora segna una scadenza fissata al 30 giugno 2029. Il suo ingaggio è di 5 milioni di euro più bonus. La Juventus, dal canto suo, riguardo una sua possibile cessione la prossima estate, non ha cambiato idea. Chi vorrà il centrale brasiliano dovrà versare nelle casse bianconere 70 milioni di euro.