Via vai in attacco, scelto l’erede di Vlahovic: Juventus stravolta

Via vai in attacco. A settembre stanno venendo fuori i primi, seri problemi per Thiago Motta. Ed il centravanti serbo è il più urgente da risolvere.

Due vittorie limpide, ed apprezzabili dal punto di vista della qualità del gioco espresso, contro Como e Verona, tre pareggi a reti bianche contro Roma, Empoli e Napoli, dove la ‘vera’ Juventus ha vissuto più di fiammate che di continuità.

La vittoria, convincente, in Champions League con gli olandesi del Psv ha forse illuso un po’ tutti. Il Napoli di Antonio Conte ha riportato tutti sulla terra. E ha, nuovamente, riportato sulla terra Dusan Vlahovic, ancora una volta semplicemente ‘non decisivo’. Il centravanti serbo ha rappresentato il ‘canto del cigno’ sul mercato della Juventus di Andrea Agnelli. Un colpo da 80 milioni di euro che ha come ‘pesante’ allegato un contratto onerosissimo. Un rendimento che non ha mai giustificato la somma investita e l’ingaggio percepito. Queste prime gare ufficiali del centravanti bianconero stanno riportando a galla conosciute virtù e conclamati limiti.

Il tutto sta spingendo Cristiano Giuntoli a profonde riflessioni in vista delle prossime sessioni di mercato.

Via vai in attacco. E’ Jonathan David l’erede di Vlahovic

Le prime partite ufficiali ed i primi responsi già quasi definitivi. Positivi e negativi. Tra i negativi vi è anche Dusan Vlahovic. La Juventus sta iniziando seriamente a pensare ad un futuro senza il centravanti serbo.

Niccolò Ceccarini, sulle colonne di Tmw, ha parlato dei possibili movimenti di mercato della prossima sessione di gennaio dove il profilo del centravanti del Lille, Jonathan David, con il contratto in scadenza a giugno 2025, sarà tra i più seguiti. “Sull’attaccante canadese si sta cominciando ad interessare anche la Juventus“, ha confermato l’esperto di mercato. Un affare, però, che si potrà eventualmente chiudere soltanto la prossima estate dal momento che l’attaccante statunitense, naturalizzato canadese, è un extracomunitario e gli slot bianconeri per gli extracomunitari sono occupati per la stagione in corso. Sull’attaccante del Lille vi sono anche altri club, quali l’Inter e l’Arsenal. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, è da sempre anche un grande estimatore di Dusan Vlahovic e per l’attaccante serbo si potrebbe pertanto prospettare un approdo in Premier League nella prossima stagione.

A settembre, in casa Juventus, si pensa già alle prossime sessioni di mercato. Dopo la faraonica sessione estiva non è esattamente un buon segnale.