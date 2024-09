Vlahovic mandato via, bomba RAI: Osimhen nuovo 9 della Juve

Vlahovic mandato via: bomba clamorosa della Rai che parla del nuovo attaccante della Juventus. Osimhen è il prescelto

Tre zero e zero di fila in campionato, nel mezzo la gara di Champions League contro il Psv nella quale non è andato a segno. Il momento di Dusan Vlahovic, immediatamente dopo la doppietta contro il Verona, è cambiato totalmente.

E nella gara contro il Napoli, Thiago Motta, lo ha sostituito dopo i primi 45′ di gioco mandando in campo Weah e giocando, praticamente, senza nessuna prima punta di ruolo. Non ha pagato la scelta, perché i bianconeri non hanno comunque creato nulla dalle parti della difesa azzurra. E quindi adesso ci si interroga su quello che potrebbe essere il futuro del serbo che, ricordiamo, prende 12milioni di euro all’anno. Nei prossimi giorni, sotto questo aspetto, ci potrebbe essere un incontro con la società per discutere del rinnovo contrattuale con spalmatura dell’ingaggio. Nel frattempo iniziano ad essere sempre più forti e importanti le voci di un possibile addio.

Vlahovic mandato via, è Osimhen il prescelto

A lanciare la bomba ci pensa il giornalista della Rai Paganini. Questo ha scritto sul proprio profilo X: “Il messaggio di Thiago Motta mi sembra chiaro. Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina. C’è David del Lille per gennaio, ma il vero obiettivo resta Osimhen“. Ovviamente il centravanti del Napoli è un obiettivo in vista della prossima estate, non può infatti arrivare nella sessione di mercato invernale.

Non sappiamo se queste voci, queste indiscrezioni, verranno confermate poi nel futuro. Di certo c’è una cosa, in tutto questo: la Juve deve capire come fare con Dusan. Che quando si sveglia diventa un giocatore devastante. In altri casi invece è uno che ne azzecca poche.