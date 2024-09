Douglas Luiz, svolta vicina: manca solo l’ufficialità

Douglas Luiz: la svolta è vicina. I 50 milioni di euro spesi per il centrocampista brasiliano sono al momento un investimento sconosciuto. Ma manca poco

Panchine, soprattutto. E poche volte in campo nonostante la Juventus, per prenderlo, abbia speso la bellezza di 50 milioni di euro complessivi tra parte cash e contropartite.

Douglas Luiz, per ora, è rimasto solamente un oggetto misterioso. Thiago Motta gli ha preferito a giro Thuram, Locatelli e Fagioli. Ma secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la volta sembra essere davvero vicina. Sabato la Juventus sarà impegnata sul difficile campo del Genoa. E, forse, potrebbe essere quella l’occasione per vederlo da vicino.

Douglas Luiz in campo, svolta Juventus

Sul giornale rosa in edicola questa mattina si legge questo: “Il brasiliano è arrivato in ritardo di condizione e ha faticato di più rispetto agli altri compagni a mettersi a posto fisicamente. Ora con la squadra che dietro ha trovato la sua solidità e con il brasiliano in buone condizioni fisiche Thiago Motta è pronto a sfruttarne le qualità soprattutto per dare più imprevedibilità alle giocate e negli ultimi metri insieme a Koopmeiners già dalla sfida di sabato con il Genoa”.

Insomma, il suo ingresso in pianta stabile dentro la squadra ormai è vicino. Vicinissimo. Mettendosi a posto fisicamente con il resto dei compagni il brasiliano è pronto a fare vedere quelle caratteristiche che hanno spinto Giuntoli a strapparlo alla Premier League per regalarlo a Thiago Motta. Douglas è un giocatore completo, uno di quelli che possono fare decisamente la differenza. In questo primo mese non s’è visto, ma ormai manca davvero poco.