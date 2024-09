Juventus, baratro Douglas Luiz: conferma UFFICIALE

Juventus, baratro Douglas Luiz. La formazione di Thiago Motta non vince e non convince ancora pienamente. E il non utilizzo del brasiliano…

Due vittorie e tre pareggi. Il mini ciclo in campionato può già essere sufficiente, secondo alcuni, a tracciare i primi bilanci, già quasi definitivi, sulla Juventus di Thiago Motta.

Nel sabato pomeriggio dell’Allianz Stadium le ‘emozioni forti’ sono arrivate nel pre e nel post Juventus–Napoli. Il ritorno di Stefano Tacconi allo stadio dopo la grave malattia, il saluto finale a Tek Szczesny fino al giro di campo finale dello ‘storico’ ex Antonio Conte. Momenti di intensità diversi che hanno reso particolare la sfida al vertice. Alla fine è stato 0-0. Un pareggio che ha fatto storcere il naso ai tifosi della Juventus e a buona parte della critica. Il bicchiere mezzo pieno, rappresentato dalla difesa che dopo cinque gare non ha ancora subito reti, lascia spazio al bicchiere mezzo vuoto. La Juventus è arrivata, infatti, alla terza partita consecutiva chiusa senza segnare. Ed il demerito non è soltanto del discontinuo ed emotivo Vlahovic. Il centrocampo ancora deve sistemarsi a dovere. Locatelli ne è diventato elemento imprescindibile in attesa che Koopmeiners trovi la sua giusta collocazione in campo.

E che Douglas Luiz ci vada, in campo.

Juventus, baratro Douglas Luiz. Arriva la sentenza

Rappresenta il mistero più grande in questa Juventus ‘in fieri’. Douglas Luiz, acquisto da 50 milioni di euro e celebrato come un vero e proprio capolavoro giuntoliano, ha seguito l’intera sfida tra Juventus e Napoli comodamente seduto in panchina. Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà l’ultima.

L’argomento è stato toccato da Giovanni Capuano in un post sul suo profilo X. Fatta la dovuta, e necessaria, premessa che la Juventus è ancora un progetto in costruzione, l’utilizzo col contagocce del centrocampista brasiliano, ex Aston Villa, fa sorgere spontanee alcune domande. Scrive Capuano: “Perché fatico a trovare consolatoria qualsiasi spiegazione sulla difficoltà a integrarsi nel calcio di Thiago Motta, che sia tattica, tecnica o fisica. E lui si allena col gruppo dal 30 luglio“. Un dubbio che hanno anche numerosi tifosi della Juventus. Che vorrebbero sapere. Vorrebbero capire. Douglas Luiz, Thuram, Koopmeiners. Questo il centrocampo da sogno costruito da Cristiano Giuntoli per Thiago Motta. Quando lo si vedrà in campo fin dal primo minuto? Chissà se Thiago Motta, riguardo al brasiliano, al momento, lo ‘pensa’ un po9 come: “Un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma“(Winston Churchill).