Juventus, Thiago Motta e quell’ossessione: riecco Max Allegri

Juventus, Thiago Motta e quell’ossessione per Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio contro il Napoli i commenti si sprecano

Tre pareggi di fila in campionato per zero a zero. Sì, la Juventus ancora non ha preso un gol in Serie A, però manca davanti. Fortunatamente la classifica non si sta allungando, altrimenti staremmo qui a parlare di una situazione già difficile da gestire.

Dopo la gara contro il Napoli, e dopo quel cambio alla fine del primo tempo che ha visto uscire Vlahovic per Weah, sono stati diversi i commenti che hanno paragonato una lettura diversa della situazione: se quella sostituzione, decidendo di giocare tutto il secondo tempo senza una prima punta, l’avesse fatta Massimiliano Allegri, allora staremmo qui a parlare di polemiche infinite nei confronti di un allenatore definito difensivista da molti. Allegri, in tutto questo, ovviamente non ci entra da nessuna parte. Lui si sta godendo le vacanze in attesa, magari, di una chiamata giusta nel corso di questi mesi per rimettersi la tuta. Ma intanto si continua a parlare di lui.

Juventus, ossessione Max Allegri

A discuterne, sul proprio canale Youtube, ci ha pensato uno che nel corso degli anni ha sempre difeso Allegri. Sandro Sabatini ha voluto prendere la parola sulla questione commentando in questo modo quello che è successo nelle ultime settimane.

“Se fosse successo un anno fa quello che sta succedendo alla Juve sarebbe stata tutta colpa di Allegri“. E poi: “Bastava dire che era colpa sua e si risolvevano tutti i problemi”. Insomma, una presa di posizione netta nei confronti del tecnico toscano che, non bisogna dimenticarlo, ha regalato alla Juventus diversi momenti di gioia e di gloria. E ha anche regalato un trofeo un paio di mesi fa. Forse alcune critiche per lui sono state ingiuste. Forse esagerate. Visto il passato e soprattutto le coppe che ha conquistato.