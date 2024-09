Primo botto della Juve, Giuntoli convinto: acquisto a titolo definitivo

Giuntoli avrebbe già siglato il primo acquisto per gennaio, operazione che convince tutti. Tutti i dettagli della situazione.

Pierre Kalulu ha già conquistato la Juventus, e il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli è pronto a muoversi per assicurarsi il riscatto del difensore francese dal Milan. Arrivato a Torino con la formula del prestito, Kalulu ha impiegato pochissimo tempo per convincere lo staff tecnico e la dirigenza bianconera grazie alle sue prestazioni solide e versatili. Ora, la Juventus sembra intenzionata a puntare su di lui a lungo termine.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli sarebbe già al lavoro per pianificare il riscatto di Kalulu dal Milan, intenzionato a chiudere l’operazione il prima possibile. Il difensore francese, grazie alla sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino, ha colmato alcune lacune difensive della Juventus, che finora ha avuto bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Le qualità di Kalulu sono emerse sia in fase difensiva che di impostazione del gioco, rendendolo un elemento chiave per il futuro della retroguardia juventina.

Kalulu convince tutti: riscatto già a gennaio

Il riscatto di Kalulu rappresenterebbe un’operazione strategica per la Juventus, che vuole assicurarsi un giovane talento già pronto a competere ai massimi livelli. La sua versatilità e la capacità di adattarsi a diversi schemi tattici lo rendono un profilo ideale per le esigenze del club, che cerca di costruire una squadra capace di essere protagonista su più fronti. Giuntoli, noto per la sua abilità nel condurre trattative di mercato, non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di chiudere l’affare.

Fin dai suoi primi passi in bianconero, Kalulu ha mostrato sicurezza e personalità, facendosi subito apprezzare dai compagni e dall’allenatore. La Juventus, dopo averlo visto in azione in diverse partite, è convinta che il difensore francese possa diventare un pilastro della squadra per le stagioni a venire. La sua duttilità permette a Thiago Motta di utilizzarlo in diverse posizioni della linea difensiva, rendendolo un giocatore prezioso per ogni evenienza tattica.

Giuntoli sarebbe pronto a esercitare l’opzione per chiudere l’operazione nel prossimo mercato. Il difensore classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Lione, ha ormai dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei punti fermi della Juventus, e la società è determinata a investire su di lui.