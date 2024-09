Affare gratis dopo l’infortunio: Genoa-Juve comincia col botto

Affare gratis dopo l’infortunio. Ecco cosa potrebbe succedere: i dettagli della situazione, con questo imprevisto colpo di scena.

Il Genoa, prossimo avversario della Juventus in campionato, sta seriamente considerando l’idea di affidare le chiavi del proprio centrocampo a un volto noto del calcio italiano: Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club ligure starebbe valutando l’ingaggio del centrocampista bosniaco, attualmente svincolato, per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Ruslan Malinovskyi.

Pjanic, classe 1990, è reduce da un’esperienza di due anni negli Emirati Arabi, dove ha vestito la maglia dello Sharjah. Dopo la fine del suo contratto con il club emiratino, il regista bosniaco è ora alla ricerca di una nuova avventura, e il Genoa potrebbe rappresentare l’occasione ideale per tornare protagonista nel calcio europeo.

Pjanic al Genoa da svincolato

Il Genoa, allenato da Alberto Gilardino, ha avuto un buon inizio di stagione, ma l’infortunio di Malinovskyi ha messo in evidenza la necessità di rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità ed esperienza. Pjanic, con il suo bagaglio di oltre 280 presenze in Serie A tra Roma e Juventus, potrebbe garantire quel salto di qualità che i liguri cercano, soprattutto in vista degli impegni difficili che attendono la squadra.

L’eventuale ritorno di Pjanic in Italia sarebbe particolarmente interessante in vista del match contro la Juventus, squadra con cui ha condiviso tanti successi dal 2016 al 2020. Il bosniaco è stato un elemento chiave per i bianconeri durante la loro fase di dominio in Serie A, conquistando quattro scudetti e diventando un riferimento per il centrocampo juventino grazie alla sua visione di gioco e alla precisione sui calci piazzati.

Nonostante il Genoa abbia diverse opzioni a centrocampo, l’acquisto di un giocatore del calibro di Pjanic aggiungerebbe qualità e esperienza internazionale alla rosa. L’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, e il bosniaco potrebbe essere pronto a indossare di nuovo una maglia in Serie A. L’idea di vedere Pjanic tornare in campo contro la Juventus potrebbe rendere questa sfida ancora più affascinante, offrendo al Genoa una nuova arma per competere ai massimi livelli.