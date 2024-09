Inter Campione d’Italia, il verdetto dell’algoritmo: la posizione della Juventus

L’algoritmo ha già stabilito come andrà a finire. L’Inter, infatti, si piazzerà in prima posizione e la Juve? I dettagli.

Dopo cinque giornate di Serie A, l’algoritmo Opta Predictor ha elaborato le sue previsioni sulla corsa scudetto, fornendo percentuali che evidenziano chiaramente una favorita: l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, grazie a un inizio di stagione dominante, si trova in una posizione privilegiata con una probabilità di vittoria del titolo pari al 77,65%. Un margine che, a questo punto del campionato, sembra lasciare poco spazio alle altre squadre.

Ma chi potrebbe rappresentare una minaccia per i nerazzurri? Secondo l’algoritmo, Atalanta e Juventus sono le principali outsider. La Dea, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è accreditata di un 10,37% di possibilità di vincere lo scudetto, grazie a un gioco consolidato e a una rosa equilibrata. Gli innesti estivi, insieme alla continuità di prestazioni, rendono i bergamaschi una delle squadre più pericolose per l’Inter.

Le quote scudetto: Inter al 77,65%, Juve a solo 7,07% di possibilità

La Juventus, dopo una stagione difficile, sembra aver trovato maggiore stabilità, e ciò si riflette nelle previsioni, con i bianconeri che detengono una probabilità del 7,07% di alzare il trofeo. L’allenatore Thiago Motta sta cercando di riportare la squadra a lottare al vertice, e nonostante l’Inter resti lontana, la Juventus ha dimostrato di essere capace di sorprenderla in passato.

Più distanti tutte le altre. Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, nonostante un inizio non brillante, mantiene comunque un 1,24% di chance di riconfermarsi. Il Milan, altro grande pretendente, è quotato all’1,48%. Roma e Lazio, due squadre con ambizioni ma con risultati finora altalenanti, hanno rispettivamente lo 0,53% e lo 0,52% di possibilità di vittoria.

A fondo classifica troviamo squadre come il Torino (0,91%), Bologna (0,10%), Udinese (0,07%), Fiorentina (0,04%) e infine l’Empoli, con uno 0,02% di possibilità di conquistare un improbabile scudetto. Le previsioni matematiche, tuttavia, non tengono conto degli imprevisti e delle dinamiche che possono cambiare il corso della stagione. Se l’Inter parte come favorita assoluta, il calcio ci ha spesso insegnato che nulla è scritto. Juventus e Atalanta, le outsider per eccellenza, potrebbero sfruttare eventuali passi falsi dei nerazzurri per ribaltare il pronostico e rendere la corsa al titolo più incerta di quanto l’algoritmo non faccia pensare.