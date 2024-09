“Koopmeiners e Nico Gonzalez non all’altezza”: Juventus in imbarazzo

Koopmeiners e Nico Gonzalez non sarebbero all’altezza della nuova Juventus allestita da Cristiano Giuntoli ed affidata a Thiago Motta.

All’andamento lento fatto registrare dalla Juventus nelle ultime gare di campionato ha fatto decisamente seguito un pari andamento lento nei giudizi sulla formazione bianconera dopo gli entusiasmi inziali.

Nel calcio frenetico di oggi dove in un batter d’occhio si cambiano opinioni e previsioni, figuriamoci se tre pareggi consecutivi per 0-0 non siano poi di per sé bastevoli per tracciare delle linee ed emettere delle sentenze definitive. La Juventus attuale, così rinnovata in tutti gli ambiti, necessita di tempo per oliare i diversi meccanismi e per mettere in perfetta sintonia dirigenza e squadra, Pertanto l’argomento Juventus andrebbe preso, almeno in questa fase iniziale di stagione, con le ‘necessarie’ molle dal momento che rappresenta un terreno quanto mai scivoloso. Sia per coloro usciti entusiasti dopo il mercato estivo, sia per gli scettici che ritengono la compagine bianconera ancora incompleta, è consigliabile che stoppino per un po’ i loro giudizi definitivi.

Ma c’è sempre qualcuno che non si allinea.

“Koopmeiners e Nico Gonzalez non all’altezza”: La Juve trema al pensiero

Un nuovo allenatore, una decina di nuovi giocatori, un’area tecnica che si è ricostruita attorno alla figura di Cristiano Giuntoli, potrebbero rappresentare delle valide attenuanti per un cammino, fin qui, con luci ed ombre come quello della formazione bianconera.

Non la pensa così Eraldo Pecci che alla Domenica Sportiva ha rilasciato un giudizio che può sorprendere. L’ex centrocampista del Torino, infatti, ritiene che due grandi acquisti estivi della Juventus, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez: “non siano all’altezza delle attese”. Due giocatori che, secondo l’ex granata, non sono così’ forti da poter cambiare il volto della Juventus. Una frase che non mancherà di suscitare commenti di assenso e dissenso. Ancora una volta la nuova Juventus di Giuntoli e Motta ‘spacca’ i giudizi della critica. I suoi tifosi sperano che inizi presto a ‘spaccare’ le partire. Magari proprio con Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez.