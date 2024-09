“La Juve fa ancora schifo”: Thiago Motta e Vlahovic di nuovo demoliti

“La Juve fa ancora schifo”: di nuovo nel mirino Thiago Motta e Dusan Vlahovic, demoliti dal commento di Antonio Cassano

Ancora lui, Antonio Cassano. E, ancora una volta, nel mirino dei commenti dell’ex calciatore della Roma e del Real Madrid, tra le altre, c’è finita la Juventus.

Durante la trasmissione Viva El Futbol, che ogni lunedì sera va in onda su Twitch con Adani e Ventola, il pugliese ha parlato in questo modo della partita tra i bianconeri e il Napoli. “Una noia totale. A differenza di altre squadre che giocano a calcio. Al Napoli viene comodo perché giocavano a Torino. Qualcosina di buono loro hanno fatto. La fase difensiva corrono in undici e sono ben organizzati. Il Napoli ha fatto secondo me la partita per non perderla, provando, il minimo indispensabile, a vincerla”.

“La Juve fa ancora schifo”: l’attacco di Cassano

“Vlahovic non mi piace, isterico e di poca personalità, non sa cosa fare, è sempre li che si lamenta. Milik se sta bene è molto più forte di lui. Zirkzee è diventato cosi grazie a Thiago ma non era cosi. Quando Milik sta bene gioca lui perché è più adatto alle idee di Thiago” ha continuato Cassano, che poi, nel finale, ha anche attaccato Thiago Motta.