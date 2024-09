Osimhen alla Juventus: clamoroso, Giuntoli l’ha fatto di nuovo

Osimhen alla Juventus: Giuntoli è senza freni e nel mirino ha messo l’attaccante del Napoli adesso in prestito al Galatasaray. La situazione

Osimhen è il vero obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Insieme a David, attaccante del Lille già accostato ai bianconeri che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

Quindi, economicamente, sarebbe assai più semplice prendere il canadese con il quale, da gennaio in poi, si potrebbe trovare un accordo. Ma Giuntoli non ha nessuna intenzione di accontentarsi, lo abbiamo visto. E nel mirino ha messo il nigeriano che ha portato al Napoli dimostrando di vederci lungo. Sì, perché forse in pochi si aspettavano un exploit del genere del centravanti che gli azzurri hanno mandato in prestito al Galatasaray. Ha vinto lo scudetto, ha segnato con estrema regolarità, e ha fatto capire di poter fare la differenza.

Osimhen alla Juventus, Giuntoli ci crede

E allora perché non crederci? Di questo è convinto anche il giornalista della Rai Paolo Paganini, che sempre sul proprio profilo X ha scritto questo: “Nel calcio mercato tutto è possibile bisogna partire da questo presupposto, del resto la storia (anche recente) insegna. La Juventus sta pianificando le mosse per rinforzare l’attacco. E i nomi sono quelli di David (scadenza 2025) e Osimhen“.

Insomma, Paganini insiste rilanciando ancora una volta il nome dell’attaccante che adesso è in Turchia insieme ad altre conoscenze del calcio italiano come Mertens e Icardi e che potrebbe rientrare in Italia nello spazio di pochi mesi. Anche se, ieri, sono arrivate le parole del vicepresidente appunto del Galatasaray che hanno evidenziato un fatto: da quelle parti vorrebbero tenere il giocatore. Ma il richiamo della Juventus potrebbe decisamente fare la differenza.