Stop in allenamento, nuovi guai per la Juve: a rischio per il Genoa

Stop in allenamento. La Juventus di Thiago Motta sta preparando la gara di sabato contro il Genoa di Alberto Gilardino. E ci sono cattive nuove per i bianconeri.

Quale Juventus a Genova? Quella spigliata, sfrontata ed intraprendente vista contro il Como ed il Verona oppure la Juventus vogliosa ma un po’ pasticciona e sprecona delle gare successive contro Roma, Empoli e Napoli? Sabato sera, intorno alle ore 20.00 la risposta alla delicata questione.

Thiago Motta prosegue la preparazione di una gara che può già rappresentare un momento cruciale della stagione della Juventus. Sabato il Genoa, martedì il Lipsia per la seconda giornata di Champions League. Marassi, ed il Genoa di Albero Gilardino, possono rilanciare la formazione bianconera in vista della trasferta in terra tedesca, oppure instillare ulteriori dubbi già spuntati nelle ultime gare di campionato. Motta studia l’undici iniziale provando, ancora una volta, a rincuorare Dusan Vlahovic e a provare di rilanciare Douglas Luiz, il mistero più imperscrutabile di questo inizio di stagione della Juventus.

L’ultimo allenamento, però, non ha portato buone nuove al tecnico italo brasiliano.

Stop in allenamento. Savona a rischio per Marassi

Rappresenta la più belle novità della Juventus di oggi. Nicolò Savona ha ammaliato Thiago Motta fin dal primo allenamento durante la preparazione estiva.

Il classe 2003 di Aosta è diventato un punto fermo della compagine bianconera in questa fase iniziale di stagione. Il suo odierno allenamento, però, si è concluso in largo anticipo. Un dolore al piede sinistro la causa dell’uscita anzitempo dal campo di allenamento. Il problema al piede potrebbe essere un residuo della sfida contro il Napoli, conseguenza indesiderata di uno scontro con Folorunsho avvenuto quasi al termine della ripresa. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Nicolò Savona per comprendere se sarà o meno disponibile per la sfida di Genova. In caso contrario potrebbe essere schierato Kalulu come terzino destro con il rientrante Gatti affiancato a Bremer. Da tenere sempre in considerazione anche l’eventuale opzione Danilo.