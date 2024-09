Tegola Juventus, nuovo infortunio: ecco quando torna

Tegola Juventus: un nuovo infortunio costringe Motta a non poter contare sulle prestazioni del giocatore. Ecco quando tornerà a disposizione

Una nuova tegola si abbatte sulla Juventus di Thiago Motta. Un altro infortunio muscolare, dopo quello che aveva subito lo scorso agosto, lo terrà fuori per un altro poco di giorni.

Secondo le informazioni che infatti sono state riportate dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, il giovanissimo Adzic deve fare i conti con un altro stop: “Adzic si è fermato di nuovo per un problema muscolare, out dal riscaldamento di Juve-Napoli: tornerà a disposizione dopo la sosta di ottobre”. Insomma, tantissima sfortuna per il calciatore bianconero, che deve ancora esordire con la nuova maglia e chissà quando lo farà, visto che sta mostrando delle fragilità importanti nel corso di questa prima parte di stagione. In ogni caso, la malasorte, sta dimostrando di vederci bene alla Continassa: per dei problemi muscolari sono stati fuori un po’ di tempo Thuram e Weah e adesso tocca a Conceicao rimanere ai box. Senza dimenticare i problemi di Milik – anche lui dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali – e quelli di Danilo. Insomma, tanti problemi che non possono lasciare nessuno tranquilli.