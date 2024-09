Douglas Luiz non è il solo dilemma: “Addio Juve a gennaio”

Juventus, non è solo Douglas Luiz a tenere banco dentro la formazione bianconera. Oltre Vlahovic c’è anche un senatore che potrebbe dire addio a gennaio

In questa prima fase di stagione delle indicazioni Thiago Motta le ha inviate: sette elementi della Juventus, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono davvero imprescindibili.

E, tra questi, non c’è Douglas Luiz. Almeno per il momento ovviamente. Il brasiliano, arrivato in ritardo di condizioni, sta cercando di rimettersi al passo dei compagni e ben presto potrebbe scalare le gerarchie. Al momento però gioca Locatelli che ha visibilmente alzato il livello delle sue prestazioni. Intervenuto a Tiamocalciomercato, sul canale Youtube di calciomercato.it, Mirko Di Natale di “TuttoJuve” ha parlato in questo modo di un paio di situazioni che riguardano i bianconeri. Non solo Douglas, ma anche l’altro brasiliano, Danilo.

Juventus, Danilo via a gennaio

“Douglas Luiz? Thiago Motta ha avallato il suo acquisto, potrebbe essere una questione fisica oppure di adattamento agli schemi del tecnico. Non semplici per chi viene da un calcio differente”. E potrebbe essere realmente questa la situazione. Intanto, però, oltre Vlahovic – martellato da più parti per le sue prestazioni incolore – dentro i piemontesi c’è anche un altro caso, che riguarda Danilo.

“Fa più rumore la sua esclusione rispetto a quella di Douglas Luiz. Danilo era uno degli alfieri fino alla scorsa stagione, adesso è la riserva della riserva. Via già a gennaio? Ad oggi non è convinto di andar via, ma se dovesse continuare così fino a gennaio potrebbe cambiare idea” ha rivelato Di Natale. Eh sì, perché Danilo il campo lo ha visto poco e sembra proprio essere l’ultimo nome sul quale Motta vuole fare affidamento. Una situazione, insomma, da seguire con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane.