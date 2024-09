Game over Juventus: Vlahovic ha detto no

Game over Juventus: Dusan Vlahovic ha detto no e adesso la situazione potrebbe cambiare. Le novità sul rinnovo

Al centro delle polemiche per un inizio di stagione tutt’altro che da ricordare, Dusan Vlahovic, come sappiamo, ha un contratto di 12milioni di euro all’anno.

Il serbo è il calciatore più pagato della Serie A e la Juventus vorrebbe che quello stipendio fosse spalmato in più anni. Si parlava di incontri previsti nello spazio di poco tempo, ma secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, la situazione è tutt’altro che delineata. Anzi. E andiamo a vedere lo scenario che in questo momento vede protagonista l’attaccante della Vecchia Signora.

Game over Juventus, nessun incontro con Vlahovic

Il contratto di Vlahovic scade nel giugno del 2026, quindi alla fine di questa stagione potrebbe anche andare in scadenza. E lo stesso, si legge testualmente, “non sarebbe propenso a rinnovare con i bianconeri spalmando l’oneroso ingaggio da 12milioni euro all’anno”. Insomma, tutti i pensieri che aveva fatto Giuntoli possono serenamente andare a farsi benedire.

L’intenzione bianconera era quella di prolungare fino al 2028 o al 2029 ad un tetto massimo di 10milioni di euro inserendo magari anche i bonus. Ma per il momento non ci sono stati incontri e all’orizzonte nemmeno se ne vedono possibilità di impostare una trattativa con l’agente del giocatore. Insomma, si naviga a vista e il clima che si è creato attorno alla punta bianconera non aiuta in nessun modo.