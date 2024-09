Rescissione e nuovo accordo: Juventus di stucco

Rescissione e nuovo accordo. Clamoroso quanto potrebbe succedere nel corso delle prossime ore. Juve di stucco: ha detto sì

Un accordo che in Spagna danno per certo. Con il calciatore che avrebbe già detto sì al nuovo club. Insomma, una notizia clamorosa con la Juventus che rimane di stucco.

Sabato scorso prima della gara contro il Napoli i tifosi bianconeri hanno salutato Szczesny: il portiere polacco, dopo la rescissione contrattuale con i piemontesi, ha deciso di chiudere la propria carriera, nonostante avesse delle offerte importanti. Non se lo aspettava, come da sua stessa confessione, e avrebbe giocato un altro anno ha detto senza girarci intorno. Ma poi ha capito, o aveva capito, di non volere più stare lontano per troppo tempo dalla famiglia, quindi addio al calcio giocatore. Certo, le notizie che come detto arrivano dalla Spagna e che sono state precisamente riportate da El Chiringuito Tv vanno verso un’altra direzione.

Rescissione e nuovo accordo: Szczesny, sì al Barcellona

Szczesny avrebbe detto sì al Barcellona e “la prossima settimana sarà il nuovo portiere dei catalani”. Flick ha perso Ter Stegen per tutta la stagione e ovviamente è alla ricerca di un estremo difensore tra gli svincolati. E tra questi c’è, addirittura, Szczesny, per un’operazione che potrebbe chiudersi nello spazio di pochissimo tempo. Clamoroso davvero, soprattutto perché il polacco dovrebbe fare un passo indietro di quelli che difficilmente si vedono.

Vedremo quello che succederà, ma tutto sembra in questo momento possa davvero andare in questo modo, con un ritorno immediato di Szczesny tra i pali, per un solo anno ovviamente, e chiudendo quindi la carriera nella Liga in una delle squadre più importanti del Mondo.