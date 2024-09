Vlahovic demolito in diretta: “Coda è meglio di lui”

Vlahovic demolito in diretta: attacco pesantissimo all’attaccante della Juventus che viene addirittura paragonato ad uno della B

Non è un buon momento per Dusan Vlahovic che, comunque, aveva iniziato bene questa stagione. Contro il Como, alla prima giornata, era andato vicinissimo al gol. Poi, contro il Verona, doppietta e tutti felici.

Da quel momento in poi però le cose si sono inceppate. Vlahovic non ha fatto quello che tutti si aspettano, vale a dire i gol. E le critiche sono immediatamente partite nei confronti del serbo bocciato anche da Thiago Motta alla fine del primo tempo contro il Napoli quando lo ha tolto per mettere Weah e giocare, praticamente, senza nessuna prima punta di ruolo. E adesso arriva un altro giudizio negativo nei suoi confronti, quello di Arturo Di Napoli, ex centravanti che ha giocato con maglie importanti, intervenuto a TVPLAY.

Vlahovic demolito in diretta, le parole di Di Napoli

Di Napoli ha legato anche e soprattutto la propria carriera alla maglia del Messina. Con i siciliani prima di appendere le scarpette al chiodo ha giocato anche in Serie D.

“Se guardiamo ai ragazzi giovani italiani con le stesse caratteristiche, ne troviamo di migliori di Vlahovic. Coda, ad esempio, non ha nulla di invidiargli. “Vlahovic è per me sopravvalutato, lo dico da sempre: ha fatto solo un anno bene alla Fiorentina“. Il giudizio quindi è durissimo. E Dusan viene paragonato all’attuale attaccante della Sampdoria in Serie B che, nel campionato cadetto, è uno di quelli che fa la differenza. Ci pare oggettivamente esagerato, ma sul giudizio nei confronti del giocatore pesa decisamente l’ingaggio di 12milioni di euro all’anno – che la Juve vorrebbe spalmare – e il prezzo del cartellino che i bianconeri hanno pagato alla viola per strapparlo alla concorrenza. Speriamo possa zittire tutti. E ha un solo modo per farlo, che non staremo qui a ripetere…