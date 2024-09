Vlahovic via con lo sconto: Juventus stesa con una mossa

Adesso la possibilità dell’addio diventa sempre più concreta, ecco cosa potrebbe succedere nel futuro dell’attaccante.

Secondo quanto riportato da fonti vicine a ‘TEAMtalk’, l’Arsenal sta pianificando un’offerta per assicurarsi Dusan Vlahovic dalla Juventus nella prossima finestra estiva di mercato. Mikel Arteta è alla ricerca di un attaccante prolifico per potenziare il reparto offensivo e fare quel salto di qualità necessario per competere alla pari con il Manchester City, principale avversario nella corsa al titolo di Premier League.

I Gunners sono determinati a vincere il titolo di Premier League dopo essere arrivati vicinissimi nelle ultime due stagioni. Tuttavia, la critica si interroga se gli attuali attaccanti, Kai Havertz e Gabriel Jesus, abbiano la capacità di competere con l’impressionante prolificità di Erling Haaland, superstar del City. Durante l’estate, l’Arsenal ha seguito con interesse Viktor Gyokeres, ex attaccante del Coventry City ora allo Sporting Lisbona, ma ha preferito non puntare su un investimento sostanzioso per il giocatore. Tuttavia, l’interesse per l’attaccante svedese non si è mai spento.

Arsenal pronta a fare sul serio: Vlahovic l’obiettivo a prezzo di saldo

Oltre a Gyokeres, l’Arsenal ha individuato Vlahovic come uno dei principali obiettivi per il prossimo mercato. Già a gennaio scorso il club londinese aveva seguito da vicino il serbo, ma la Juventus non aveva intenzione di lasciarlo partire. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: il contratto di Vlahovic scadrà nel 2026 e le trattative per un rinnovo sembrano essersi arenate.

Se la Juventus non riuscisse a trovare un accordo, potrebbe essere costretta a cedere il suo attaccante, ma la cifra richiesta sarà comunque elevata. Fonti vicine all’Arsenal credono però che, come accaduto per Federico Chiesa, ci sia la possibilità di ottenere Vlahovic per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro che la Juventus chiedeva in estate. Chiesa, infatti, è stato ceduto al Liverpool a condizioni vantaggiose, vista la scadenza imminente del suo contratto.

Oltre a Vlahovic e Gyokeres, Arteta sta monitorando altri nomi per rinforzare l’attacco. Tra questi spiccano Jonathan David del Lille, Benjamin Sesko del RB Lipsia e Marcus Thuram dell’Inter. L’obiettivo del tecnico spagnolo è chiaro: trovare un attaccante in grado di garantire almeno 20 gol a stagione, una caratteristica che risponde al profilo di Vlahovic.