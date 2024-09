Addio a Mr 26 gol, baratro Juve: vola in Premier League

Calciomercato Juventus, i bianconeri possono dire addio al centravanti da 26 gol in stagione. Assalto dalla Premier League.

Un attaccante, la Juventus, per la prossima stagione, lo deve prendere. Non solo perché si deve risolvere la questione dell’ingaggio di Vlahovic, ma anche perché Milik non convince del tutto. Adesso servirebbe il polacco, ma il suo rientro è previsto al ritorno dalla sosta. Insomma, una punta, di valore, è necessaria.

Di nomi ne sono usciti parecchi, ma adesso – andando a leggere quelle che sono le ultime informazioni che arrivano – la concentrazione di Giuntoli è su David del Lilla e su Osimhen, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray. Due piste difficili, soprattutto la seconda. Ma anche il primo al momento non scherza: il canadese, autore di 26 gol l’anno scorso in Ligue 1, ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno e ha già detto – leggendo tbrfootball.com – di non voler rinnovare e di voler andare via a parametro zero. E sempre secondo il sito inglese, l’assalto della Premier League è praticamente pronto.

Calciomercato Juventus, addio a David: assalto Newcastle

L’ultima squadra ad essersi inserita con forza alla corsa al giocatore è il Newcastle. I bianconeri d’Oltremanica hanno annusato l’affare a zero e vorrebbero trovare un accordo nel prossimo mese di gennaio, visto che sei mesi prima dalla naturale scadenza di contratto, David potrebbe firmare per il suo nuovo club. Una situazione, quindi, da tenere in considerazione e anche molto.

Nonostante quelle che possono essere le commissioni da versare agli agenti e l’ingaggio alto che David potrebbe chiedere, il Newcastle non ha nessuna paura di entrare nell’affare e cercare di chiuderlo nel minor tempo possibile per bruciare velocemente la concorrenza. E la Juve si ritrova quasi senza obiettivi. Con buona pace per Giuntoli che lo segue da tempo.