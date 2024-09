Colpo di scena Juventus-Osimhen: blitz per la firma

Colpo di scena Juventus-Osimhen. I bianconeri stanno ancora cercando di trovare la quadra con i nuovi arrivi che si parla già dell’attaccante del Napoli.

Non c’è niente da fare, il mercato non molla mai la presa. Una presenza inquietante ma anche rassicurante, dal momento che è il rifugio per coloro che hanno sbagliato qualche scelta. Il mercato ‘soprintendente’ dei campionati. Vigila, sorveglia ed interviene lì dove vi è necessità.

Poche giornate di campionato possono già bastare. Arrivano i primi giudizi che sembrano già avere toni e contorni precisi. Il campionato di Serie A non è, però, l’unico in grado di emettere repentine sentenze. In questo senso il calcio è davvero ‘globale’. Un po’ ovunque latita la pazienza. Si vuole tutto e subito. Soprattutto quando si è investito ‘pesantemente’ sul mercato. Lo si osserva sempre con un certo distacco e non poco scetticismo, eppure il campionato turco ha un suo fascino, una sua specifica identità ed un preciso prestigio. In Turchia è sbarcato, tra gli altri, lo Special One, José Mourinho alla guida del Fenerbahce.

Colpo di scena Juventus-Osimhen. Rimane in Turchia

Nella sfida tra grandi club del campionato turco non può mancare il Galatasaray. Il club di Istanbul ha iniziato alla grande il campionato inanellando sei vittorie nelle prime sei giornate. Il Fenerbahce dello Special One è già indietro in classifica di cinque punti.

Il Galatasaray che, nelle ultime ore di mercato, ha piazzato un colpo straordinario, seppur in prestito: Victor Osimhen dal Napoli. Il grande inizio di stagione dei giallorossi turchi, unito alle prime prodezze dell’attaccante nigeriano, stanno spingendo i dirigenti turchi al grandissimo passo: acquisire Osimhen a titolo definitivo. È il quotidiano Fanatik a rilanciare la clamorosa indiscrezione secondo la quale il Galatasaray sarebbe già al lavoro per tentare l’impresa di convincere il campione nigeriano a rimanere sulle rive del Bosforo. Il 25enne attaccante, ancora di proprietà del Napoli, è bene ribadirlo, è seguito dal Chelsea e dalla stessa Juventus, nonostante l’altissima clausola. Si prevede un’estate 2025 ricca di offerte per il centravanti del Napoli campione d’Italia 2022.

Per il momento se lo sta godendo pienamente il Galatasaray. Il prossimo anno chissà chi.