Doppio scippo da 180 milioni: la Juventus non crede ai suoi occhi

Doppio scippo da 180 milioni. La sfida di Genova contro i rossoblù può già rappresentare un momento decisivo della stagione della Juventus. Le voci di mercato, però, non si placano.

Thiago Motta sta preparando la non facile trasferta di Genova. I rossoblù di Alberto Gilardino, nel fortino di Marassi, rappresentano sempre un avversario temibile.

Nella sua borsa il tecnico italo brasiliano ha deposto già le sue certezze, che non sono poche. Qualcosa ha lasciato fuori. Sono i dubbi, le valutazioni ancora da fare e che probabilmente si trascineranno fino alla partenza verso il capoluogo ligure. La sua Juventus sembra avere già un’idea precisa di gioco. Da migliorare i sincronismi tra i reparti e quelle ‘amnesie’ che possono ancora essere giustificate a settembre, ma dopo non più. In verità i dubbi di Thiago Motta non sono molti. Sono, però, decisamente grandi e determinanti. Douglas Luiz sembra stia terminando il suo percorso di ambientamento. Lo spera il tecnico. Lo sperano i tifosi. Il brasiliano è stato acquistato, e profumatamente pagato, per essere decisivo in questa Juve. Esattamente come Dusan Vlahovic, altro grande dubbio del tecnico bianconero che, però, al contrario del centrocampista, ex Aston Villa, non ha un’alternativa. E le voci di mercato volteggiano sulla Continassa.

Doppio scippo da 180 milioni. Due top ai saluti

Il mercato non si è concluso nemmeno da un mese che già ricominciano a circolare voci, ipotesi e chiacchiere incontrollate. L’iniziale rendimento della Juventus, tra luci ed ombre, rimette in circolo ipotesi di mercato futuribili per la società bianconera.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus dipende soltanto dalla firma che, eventualmente, apporrà sotto il rinnovo del contratto, altrimenti a giugno le strade dei bianconeri e del serbo si divideranno. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, intervenuto Juventusnews24.com, ha invece parlato dei ‘pericoli’ che la Juventus potrebbe correre a giugno. Gleison Bremer e Kenan Yildiz rappresentano profili ambiti dai più grandi club europei. Cristiano Giuntoli li ritiene elementi imprescindibili della Juventus. Di oggi e di domani. Il diciannovenne numero dieci è stimato dalla società bianconera non meno di 80-100 milioni di euro, ma quella maglia, con quel numero, significa soltanto ‘incedibilità’. Stesso discorso per Gleison Bremer. La Premier League lo punta da tempo e spera di portarlo in Inghilterra. Il difensore brasiliano ha rinnovato da poco con la Juventus e per meno di 80 milioni di euro Giuntoli non lo lascerà partire.

La Juventus si sta preparando per il Genoa, ma il mercato sembra ritornato il vero protagonista.