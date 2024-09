Tegola Juventus, un titolare KO: salta il Genoa

Emergenza in casa Juve, un big KO. Salterà sicuramente la trasferta di Genoa: i dettagli del caso relativo al bianconero.

Brutte notizie in casa Juventus: Timothy Weah, esterno americano, non sarà disponibile per la sfida contro il Genoa a causa di un problema alla caviglia. Il giovane giocatore, che si stava affermando sempre più nel sistema tattico di Thiago Motta, ha riportato un infortunio durante gli allenamenti e non sarà in grado di scendere in campo per il prossimo impegno di Serie A.

La sua assenza rappresenta un duro colpo per i bianconeri, che puntavano sulla sua velocità e dinamismo per affrontare una sfida complessa come quella contro i rossoblù. Weah, infatti, stava iniziando a diventare un elemento importante nella rosa, con prestazioni convincenti sia in fase offensiva che difensiva.

Weah salta la trasferta di Genoa: problema alla caviglia

Ora Thiago Motta dovrà rivedere le sue scelte tattiche e cercare alternative per coprire l’assenza dell’americano. Possibili sostituti, anche se rimane da vedere quale sarà la scelta definitiva del tecnico bianconero per affrontare l’insidiosa trasferta di Genova.

La Juventus spera di poter recuperare Weah il prima possibile, ma per ora i tempi di recupero non sono ancora chiari. L’infortunio alla caviglia di Timothy Weah arriva in un momento cruciale per la Juventus, che sta cercando di mantenere una certa continuità di risultati nel campionato di Serie A. La sua assenza potrebbe creare problemi tattici a Thiago Motta, che lo utilizzava regolarmente come esterno destro, un ruolo fondamentale sia in fase di spinta offensiva sia nel supporto difensivo. Weah ha dimostrato fin da subito di essere un giocatore versatile e dinamico, capace di coprire ampie zone di campo grazie alla sua velocità e alla sua capacità di interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco.

La sfida contro il Genoa sarà particolarmente insidiosa, considerando che la squadra ligure, guidata da Alberto Gilardino, ha mostrato una grande capacità di competere con le big del campionato, come dimostrato già nelle precedenti sfide. L’assenza di Weah potrebbe privare la Juventus di un’arma importante per cercare di contrastare l’aggressività e la compattezza del Genoa.