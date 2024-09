Vlahovic via a gennaio, Motta ha già scelto l’erede: “Lo vuole subito”

Calciomercato Juventus, adesso c’è la possibile cessione dell’attaccante già a gennaio con tanto di sostituto già scelto: i dettagli.

Durante un intervento a Radio Capri, l’esperto di mercato ‘Sebastiano Sarno’ ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray, e l’interesse della Juventus nei suoi confronti. Secondo Sarno, la notizia di un possibile trasferimento del nigeriano a Torino è emersa non per contatti diretti tra le parti, ma per la volontà del tecnico Thiago Motta e della società bianconera di cercare un nuovo attaccante, soprattutto in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

“Non credo che ci sia stata una vera e propria trattativa per Osimhen“, ha detto Sarno. “La Juventus, in generale, vuole un nuovo attaccante, e questo interesse nasce dal fatto che Motta, insieme alla società, sembra voler rinnovare il reparto offensivo, soprattutto se riusciranno a cedere Vlahovic, che ha già ricevuto alcune proposte lo scorso gennaio. Tuttavia, una trattativa di questa portata a gennaio appare molto complicata“.

Osimhen a gennaio? “Trattativa complicata”

Sarno ha precisato che il trasferimento di Osimhen a gennaio è improbabile, principalmente perché la Juventus dovrebbe prima vendere Vlahovic per poter fare spazio a un nuovo attaccante, sia dal punto di vista economico che tattico. “A meno che non arrivi un’offerta importante per Vlahovic a gennaio, credo che tutto verrà rinviato all’estate. Thiago Motta non considera il serbo incedibile, essendo stato acquistato dalla precedente gestione, e già in estate si era parlato di un possibile interesse per Joshua Zirkzee. Motta avrebbe voluto portarlo a Torino, ma la trattativa non è mai decollata“.

Riguardo a Osimhen, c’è da sottolineare, inoltre, un ostacolo importante legato agli slot per giocatori extracomunitari, che impedirebbe alla Juventus di acquistare il nigeriano già a gennaio. È vero che Osimhen è un grande attaccante, ma essendo nigeriano, la Juventus non potrebbe prenderlo subito a causa delle limitazioni sugli slot extracomunitari. Zirkzee, invece, potrebbe essere un’alternativa più fattibile.

In conclusione, Sarno ha chiarito che, a meno di offerte impreviste per Vlahovic, sia il serbo che Osimhen resteranno nei rispettivi club almeno fino alla fine della stagione. Poi da giugno, cioè non appena si aprirà il mercato estivo, la situazione potrebbe evolversi completamente con i bianconeri che potrebbero valutare, per l’appunto, un cambio offensivo proprio per la prossima stagione se con Vlahovic non dovesse decollare nella stagione in corso. Staremo a vedere cosa succederà in tal senso.