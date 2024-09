Zirkzee finalmente alla Juventus: lo scambio da urlo stravolge il campionato

Calciomercato Juventus, il pallino Zirkzee non è mai svanito dalle parti della Continassa: ecco come potrebbe arrivare l’ex Bologna

L’avvio di Vlahovic ha fatto scattare l’allarme: due gol contro il Verona, poi prestazioni scialbe e la sensazione che Thiago Motta stia iniziando a perdere la pazienza. La bocciatura contro il Napoli è stata clamorosa, perché la Juve da quel momento in poi ha giocato senza attaccanti veri.

Sappiamo benissimo che il pallino del tecnico bianconero è Zirkzee: l’anno scorso a Bologna è stato lui quello che dettava i tempi e le giocate lì davanti con i suoi movimenti. La Juve ci ha provato, così come lo ha fatto il Milan, ma alla fine è stato il Manchester United che ha messo i soldi sul piatto. L’olandese in Premier League non è partito benissimo, ha bisogno di ambientamento. Ma vedendo anche la situazione contrattuale di Vlahovic, con quel contratto da 12milioni di euro all’anno in scadenza nel 2026 e che per il momento non è stato rinnovato, non è difficile immaginare che si possano aprire degli scenari decisamente importanti da qui all’anno prossimo. Anche perché i Red Devils in casa Juventus hanno un paio di interessi.

Scambio con Bremer per Zirkzee: lo scenario

Lo United vuole Bremer: lo voleva nell’estate che da poco ci siamo messi alle spalle e potrebbe anche tornare all’assalto nella prossima. La Juve chiede 60milioni per il difensore brasiliano e sotto non si scende.

Ecco perché gli inglesi, qualora le cose con Zirkzee non andassero come si spera, potrebbero mettere sul piatto il cartellino del giocatore per arrivare al difensore. Sì, il conguaglio economico andrebbe verso la Vecchia Signora e si potrebbe chiudere con il cash tra i 25-30milioni di euro. Con Motta che sarebbe ben contento di riabbracciare il proprio attaccante.