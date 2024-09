Doppio recupero per la Juventus: Thiago Motta svela tutto in conferenza stampa

Thiago Motta parla alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, ecco cosa ha detto in dettaglio.

Ecco cosa ha detto il mister bianconero alla vigilia della partita contro il Genoa, sfida valida per il campionato di Serie A.

Turnover? Mi fido dei ragazzi negli allenamenti. Ho visto cose buone in campo. Di tanti che hanno partecipato di meno. Domani giocheranno gli 11 che ho visto meglio.

Rinnovi? Sono contento. Da una parte un ragazzo giovane con voglia, dall’altra un giocatore d’esperienza. Un ragazzo positivo e forte. Dà sempre il massimo pur non giocando molto. Un esempio.

Gatti sta molto bene, ancora di più dopo la nascita della figlia Camilla. Gli ho fatto i miei auguri privatamente, ma glieli rinnovo anche adesso. Il fastidio alla caviglia è rientrato. Conceição viaggerà con la squadra e, dunque, sarà a disposizione per la sfida di domani.



Douglas Luiz? Fa sempre una gran settimana di lavoro. Abbiamo tanti giocatori, vedremo per domani chi potrà iniziare.

Juve matura? Noi andiamo su un percorso giorno dopo giorno. Vogliamo dare continuità laddove è possibile, farlo il più in fretta possibile sempre rispettando le situazioni e il tempo. Rispettando il momento di squadra o come il singolo giocatore. Possiamo sempre migliorare in tutte le fasi del campo. Il percorso è quello giusto. Ci sono le intenzioni, atteggiamenti giusti. Proviamo a fare sempre qualcosa di meglio.

L’obiettivo nostro è di creare di più dell’avversario. Ansia? Mai percepita nella mia squadra. Noi vogliamo sempre risultati positivi. Proviamo sempre ad ottenerlo.

Prossimi mesi della Juventus? Campionato? L’obiettivo è essere competitivi in ogni partita. Guardiamo al presente. Tutto il resto, in questo momento, conta poco. Noi dobbiamo pensare alla partita: prepararla e vedere la prossima sfida. Poi il resto arriverà con il tempo, passo dopo passo.

Miretti da avversario? Giocatore di grandi qualità, sia tecnica che fisica. Ragazzo eccezzionale nel gruppo. Anche lui vuole tempo di gioco e ha fatto una scelta giusta. In una squadra che può dare più minutaggio. Gli auguro sempre il meglio.

Formazione di domani? L’ho già scelta. Non ho dubbi. Volete saperla? Domani partiranno dall’inizio: Perin, Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi, Fagioli, McKennie, Nico, Koopmeiners, Yildiz e Vlahović.