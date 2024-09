Infortunio per il big, a rischio per Lipsia-Juventus: è UFFICIALE

Infortunio per il big. in quattro giorni la Juventus di Thiago Motta è chiamata ad un doppio impegno in trasferta. Genoa e Lipsia l’attendono.

Una doppia trasferta per la formazione guidata da Thiago Motta. Un doppio appuntamento che ha in sé una doppia valenza. Campionato e Champions League attendono risposte importanti dalla compagine bianconera. Per la classifica e per testare il livello del processo di crescita.

In campionato la Juventus arriva da tre turni senza vittorie e senza reti realizzate. Tre punti a Marassi sarebbero di fondamentale importanza per smuovere la classifica ed il morale. In Champions League, invece, una vittoria sarebbe auspicabile per dare continuità a quanto già avvenuto contro il Psv nella gara inaugurale all’Allianz Stadium. Genoa e Lipsia sono, ovviamente, di tutt’altro avviso e cercheranno di rendere complicata la vita ai ragazzi di Thiago Motta. Il Lipsia è reduce da una sconfitta nella prima sfida europea per mano dell’Atletico Madrid. Il tecnico della formazione tedesca, Marco Rose. vuole immediatamente rifarsi, ma ha qualche problema di formazione.

Infortunio per il big, Assan Ouédraogo non ci sarà

Sarà una grande sfida di Champions League. Lipsia e Juventus, infatti, sono formazioni che amano giocare e ‘puntare’ la porta avversaria. E se Thiago Motta dovrà ancora fare a meno di Timothy Weah, anche Marco Rose dovrà ancora rinunciare al giovane talento, Assan Ouédraogo.

Talento di soli 18 anni, Assan Ouédraogo, è arrivato al Lipsia la scorsa estate dallo Schalke 04 per 10 milioni di euro. Al momento è fermo ai box perché alle prese con un lungo recupero: “Si sta allenando di nuovo individualmente in campo. Tuttavia, non possiamo prevedere quando tornerà“, queste le parole del tecnico dei biancorossi di Germania. Centrocampista completo dal fisico imponente, 191 centimetri, ambidestro e veloce, Assan Ouédraogo è un prospetto che a Lipsia sperano di poter ammirare al più presto. Di certo ha grandi qualità tecniche ed idee ben chiare. Ha rifiutato il trasferimento al Bayern Monaco poiché convinto che al Lipsia il suo processo di maturazione si completerà più rapidamente.

Non solo per questo, ma anche per questo, per la Juventus sarà un piccolo vantaggio non trovarselo di fronte.