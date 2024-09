Juventus, accordo imminente: colpo alla Chiellini e nuovo ritorno

Juventus, l’accordo imminente: un colpo alla Chiellini che è tornato da poco in società. Si profila un altro rientro nel consiglio d’amministrazione

Una Juve che ritorna ai juventini. Una Juve che ha deciso a quanto pare di rimettere insieme i pezzi di una società che per molto tempo ha avuto pochi uomini che hanno vestito la casacca bianconera nei ruoli cardine del club.

Sì, c’è stato Pavel Nedved come vicepresidente, ma il ruolo non è che fosse operativo. Era più qualcosa di rappresentanza e quindi lasciava, comunque, il tempo che trovava. Invece dalla scorsa settimana è rientrato Giorgio Chiellini, che si è preso la responsabilità dei rapporti con le istituzioni e adesso, a quanto pare, è arrivato il momento anche di un altro ex bianconero. Uno che potrebbe addirittura entrare nel consiglio d’amministrazione secondo bianconeranews.it.

Juventus, Pessotto nel CDA

“Secondo informazioni pervenute a Bianconeranews, domani ci sarà la riunione del Consiglio di Amministrazione (oggi, ndr) e starebbe per entrare un’altra grande bandiera della Juventus: l’identikit sembra essere quello di Gianluca Pessotto”. Sì, Pessotto dentro le segrete stanze bianconere dove si decidono le sorti, soprattutto sotto l’aspetto economico, del club.

In attesa sempre di quello che è il sogno di tutti i tifosi. Vale a dire quello di vedere rientrare prima o poi, dalla porta principale, anche Alessandro Del Piero. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, in un momento cruciale per il futuro del club, si è parlato appunto della possibilità di un rientro del numero 10: voci e niente più, tant’è che Alex è rimasto al suo posto come opinionista di Sky. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.