Juventus, comunicazione alla Questura. Assenza pesantissima che adesso potrebbe cambiare la situazione: i dettagli.

Il match di campionato tra Genoa e Juventus, in programma domani sera alle 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà disputato a porte chiuse. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Questura di Genova ha già preso la decisione, che è stata comunicata al Ministero dell’Interno (Viminale), e ora è ufficiale.

Questo provvedimento arriva in seguito a valutazioni legate alla sicurezza pubblica. L’annuncio ufficiale è arrivato, e quindi, adesso, è certo che i tifosi non potranno assistere alla partita dal vivo.

Genoa-Juventus a porte chiuse: è ufficiale

Per Juventus e Genoa, questo rappresenta un cambiamento significativo. Il Ferraris è noto per il suo ambiente caldo e il supporto del pubblico, che da sempre rappresenta un fattore cruciale per il Genoa nelle partite casalinghe. La Juventus, dal canto suo, arriva alla sfida con l’obiettivo di proseguire il suo buon momento in campionato, mentre i padroni di casa cercano punti preziosi per risalire la classifica.

La decisione di giocare a porte chiuse è un duro colpo per i tifosi, che si preparavano per assistere a una sfida di grande tradizione, in uno dei templi del calcio italiano. Tuttavia, al di là del dispiacere per l’assenza di pubblico, entrambe le squadre dovranno restare concentrate sul campo, dove i tre punti in palio sono di cruciale importanza.

È arrivato il provvedimento da parte delle autorità competenti. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dovrà, quindi, fare i conti con alcune assenze importanti per infortunio, ma la profondità della rosa bianconera dovrebbe permettergli di schierare una formazione competitiva. Sul fronte del Genoa, Alberto Gilardino dovrà trovare la giusta motivazione per i suoi, che potrebbero subire l’assenza del supporto dei tifosi in casa. La Prefettura di Genova adesso ha deciso e la sfida si giocherà senza il pubblico. Il provvedimento è arrivato poco fa ed è arrivato a ridosso del match.