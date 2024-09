Juventus, grave infortunio per il difensore: lungo stop in arrivo

Juventus, grave infortunio per il difensore: la sensazione è che sia qualcosa di veramente problematico. Lungo stop in arrivo

Diciamo che non è un bel momento per la Juventus, sotto l’aspetto degli infortuni. Thiago Motta, in Prima Squadra, praticamente non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione: un dato di fatto. Ma questa sfortuna che perseguita i bianconeri “grandi” pare stia colpendo anche la Next Gen.

Ricordiamo tutti com’è andata, all’inizio di settimana, la conclusione della trasferta di Trapani: una notte passano in aeroporto perché il volo non è mai partito se non alle 9 del mattino successivo. E ieri, i giovani bianconeri che come sappiamo disputano il campionato di Serie C, girone C, quello più al Sud, sono tornati in campo, pareggiando per 1-1 contro il Picerno. Una delle squadre maggiormente attrezzate per vincere il campionato.

Juventus, Montero perde Stivanello

Ma tornando al discorso precedente, quello della sfortuna e sugli infortunati, Paolo Montero dovrà capire come rimediare all’infortunio del difensore Stivanello, uscito dal campo in barella dopo 5 minuti dal fischio d’inizio.

Il difensore, si legge sull’edizione odierna di TuttoSport, svolgerà degli esami strumentali in queste ore per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a salutare subito la squadra. Si spera per lui che possa essere solamente un grande spavento e niente di più. C’è attesa, dentro la Juve, per capire cosa si è fatto. E speriamo, realmente, che si tratti di qualcosa che si possa curare senza chissà particolari problemi. Vedremo.