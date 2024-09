Allegri ‘ritorna’ dall’amico di sempre: social in tilt

Allegri ‘ritorna’ dall’amico di sempre. Dopo il difficile triennio in bianconero il tecnico di Livorno sta ricaricando le batterie incontrando gli amici. Uno in particolare…

Non piace a tutti ma tutti ne sentono la mancanza. Il campionato di Serie A senza colui che l’ha vinto per 6 volte sembra privo di una componente fondamentale. Da esaltare, da criticare, comunque da commentare appassionatamente.

Massimiliano Allegri ha messo definitivamente da parte il suo passato sulla panchina della Juventus. Non certo i primi, trionfali cinque anni. I cinque scudetti consecutivi a cui ha affiancato quattro Coppe Italia consecutive. Record forse ineguagliabili che il popolo bianconero non ha mai dimenticato. Poi l’addio nato dal desiderio di Pavel Nedved e Fabio Paratici di vedere una Juventus anche spettacolare otre che vincente. Maurizio Sarri per un solo anno poi un altro anno con Andrea Pirlo. Altri trofei nazionali ma è ritornata la voglia di riprendere un discorso interrotto troppo bruscamente. Tutto è pronto per il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Decisione non felice che ha portato ad un altro addio burrascoso dopo tre anni in cui in casa Juventus è accaduto di tutto.

Allegri ‘ritorna’ dall’amico di sempre. Ecco Andrea Agnelli

Una sera per ritrovarsi, per riabbracciarsi e per rinfocolare un’amicizia che ha superato mille difficoltà. Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli di nuovo insieme.

Un’enoteca a Pietrasanta il luogo del ‘ritrovo’. Avranno parlato di tante cose. Chissà se avranno sfiorato l’argomento Juventus. Chissà se Andrea Agnelli avrà fatto qualche osservazione sulla nuova gestione di suo cugino, John Elkann e della nuova linea politica scelta dalla società bianconera. E chissà se Massimiliano Allegri, dal canto suo, si è lasciato sfuggire qualche pepato commento su Cristiano Giuntoli, attaccato furiosamente sul prato dell’Olimpico dopo la vittoria della Coppa Italia. Entrambi ne hanno commessi di errori e chissà se qualcuno lo hanno persino confessato l’un l’altro. Una sera per ritrovarsi e per chiacchierare di tante cose. Di Juve, anche ma non soltanto. Una sera, un incontro, che ha mandato in tilt i social.

Ne hanno commessi di errori, entrambi. Per tanta parte del popolo bianconero, però, Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli hanno scritto insieme pagine che non si potranno dimenticare. Nonostante tutto.