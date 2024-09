Dall’Inter alla Juventus, rivelazione choc: trasferimento ‘segreto’

Dall’Inter alla Juventus. C’è il campionato, ci sono le coppe europee, eppure è sempre il mercato a suscitare le maggiori fascinazioni.

In realtà vi sarebbe la sesta giornata di campionato pronta ad offrire conferme ed immancabili sorprese. Serie A che in questo fine settimana fa da gustoso antipasto, almeno si spera sia così, all’atteso ritorno della Champions League.

Un secondo turno della massima competizione europea per club che vedrà nuovamente in campo la Juventus di Thiago Motta impegnata in Germania, sul difficile capo di Lipsia. Ancor prima, esattamente nel pomeriggio di oggi, con inizio alle ore 18.00, la formazione bianconera scenderà in campo contro il Genoa di Alberto Gilardino in uno Stadio Luigi Ferraris chiuso al pubblico dopo gli incidenti che hanno funestato il pre ed il post gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Due appuntamenti che meriterebbero riflessioni approfondite se non vi fossero novità in ambito di calciomercato a fagocitare tutto. E se poi si parla di un passaggio di un giocatore dall’Inter alla Juventus Lipsia e Genoa traslocano direttamente nel dimenticatoio.

Dall’Inter alla Juventus, rivelazione choc: “Ero in trattative con l’Inter”

Ha indossato la maglia bianconera per un lasso di tempo poco più che minimo, soltanto tre anni. Eppure i tifosi della Juventus lo ricordano bene. Per quel suo talento unico in grado di mixare al meglio il puro talento brasiliano alla concretezza europea.

Douglas Costa ha giocato tre anni con la Juventus, il tempo di vincere tre scudetti e ritornare poi lì da dove era arrivato, inizialmente in prestito, al Bayern Monaco. Oggi, a 34 anni, il talento carioca ammalia il pubblico australiano indossando la maglia del Sidney FC. Parlando del suo approdo alla Juventus Douglas Costa ha rivelato un segreto. Durante il ritiro con il Brasile il fantasista brasiliano ha confessato ad Alex Sandro, già giocatore della Juventus, che era “in contatto con l’Inter“. Il possibile, quasi probabile, passaggio agli eterni rivali è stato mandato ‘fortunatamente’ a monte grazie all’intervento diretto del terzino bianconero che ha allertato l’allora direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Una telefonata tra Paratici e Douglas Costa ha cambiato il destino del campione brasiliano. E quello della Juventus.

Da oggi il giudizio, ed il sentimento di gratitudine, dei tifosi bianconeri su Alex Sandro saranno un po’ diversi.