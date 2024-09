Douglas Luiz è di nuovo fuori: esclusione UFFICIALE

Douglas Luiz è di nuovo fuori. La Juventus che Cristiano Giuntoli ha consegnato nelle mani di Thiago Motta è ancora indecifrabile. Forse.

Non ama parlare molto davanti a taccuini e telecamere. Quando lo fa il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, di cose ne dice. Eccome.

Per informazioni rivolgersi al Corriere della Sera. Nelle sue parole, nelle sue risposte, c’è tanta Juventus. La Juventus che un bambino toscano ha amato fin da subito grazie ad un papà tifosissimo dei colori bianconeri e che ora ‘guida’ dopo essere stato scelto dal numero uno della proprietà. Un manager bianconero fino al midollo che ha ricevuto il meraviglioso, ed oneroso, incarico di riportare alla vittoria la formazione bianconera tenendo un occhio e mezzo al bilancio. Giuntoli ha cominciato a scegliere e la prima scelta è stata quella riguardante il nuovo tecnico. E se di Massimiliano Allegri il direttore tecnico bianconero non intende dire nulla, su Thiago Motta è un fiume in piena.

E se si vuole comprendere meglio la Juventus di oggi non si possono perdere alcune le sue parole.

Douglas Luiz è di nuovo fuori. Un’ufficialità pesante

Le parole di Cristiano Giuntoli sul tecnico italo brasiliano fanno comprendere il perché di quella scelta così netta e precisa.

“Ha avuto un grande impatto all’interno della Juve. Modi gentili, carini, con tutti. Lui è un predestinato, molto empatico con la squadra. Ha grandissima personalità. Dà tutto, vive per questo lavoro“. Un personalità che è venuta fuori anche nella conferenza stampa pre-gara di campionato contro il Genoa. Sorridente e disteso il tecnico della Juventus ha snocciolato, per la prima volta, la formazione che scenderà in campo a Marassi. Lo ha fatto chiamando i suoi giocatori con i loro nomi di battesimo. Sorridente e sereno. Sorrisi e serenità che hanno fatto quasi passare inosservata l’ennesima esclusione di Douglas Luiz. Una vicenda che inqueta i tifosi della Juventus, che non trova giustificazioni plausibili tra gli addetti ai lavori ma che sembra non preoccupare minimamente Thiago Motta. Ancora un’esclusione per il centrocampista brasiliano costato alla Juventus 50 milioni di euro. Come conseguenza diretta di queste continue ‘scelte’ di Thiago Motta ecco arrivare l’esclusione ufficiale di Douglas Luiz dalla nazionale verdeoro in vista delle sfide contro Cile e Perù.

Convocati regolarmente Danilo e Bremer. Davvero tutto normale?