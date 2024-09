Formazioni ufficiali Genoa-Juve anticipate, furia del presidente: “Vergogna”

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: Thiago Motta ha deciso già da ieri gli undici che manderà in campo. Ma c’è un altro giallo

Tempo di decisioni. E se quelle di Thiago Motta si sapevano già da ieri, visto che il tecnico ha annunciato in conferenza stampa la formazione che scenderà in campo tra pochi minuti contro il Genoa, al presidente della squadra ligure, Zangrillo, non è andata giù una cosa. Ed ha tuonato in questo modo sui social.

La storia è questa: il Secolo XIX nell’edizione odierna ha praticamente spoilerato quello che sarebbe stato l’atteggiamento tattico della formazione di Gilardino. E questo al patron non è andato bene, accusando qualcuno di dare informazioni che, alla vigilia di match del genere, dovrebbero essere riservate.

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus, Zangrillo tuona

“Complimenti al Secolo, la indovina sempre. Forse, però, qualcuno si dovrebbe vergognare“. Questo ha scritto Zangrillo sui propri profili. E, insomma, non le ha mandate a dire. Un avvicinamento alla partita quindi assai difficile per tutti, visto che prima vi abbiamo anche raccontato di quei problemi che ci sono stati dentro al Ferraris dove, delle batterie che permettevano il collegamento con il Var di Lissone, hanno preso fuoco. Un principio d’incendio domato.

Intanto, ecco le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Danilo, Bremer, Rouhi; Fagioli; McKennie, Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic