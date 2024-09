Genoa-Juventus, contatto in area non fischiato: ritorna l’incubo

Genoa-Juventus, contatto in area non fischiato: ritorna clamorosamente in mente l’incubo. Ecco i commenti clamorosi sui social

A metà del primo tempo un contatto al limite dell’area tra Bani e McKennie ha fatto gridare un secondo al rigore. Ma poi l’arbitro ha deciso per il fallo commesso dal giocatore della Juventus con il Var che non è potuto intervenire perché era proprio al limite dei sedici metri.

I commenti di Marelli, che come sappiamo è l’esperto arbitrale di Dazn, sono andati contro quella che è stata la decisione del direttore di gara. C’era il fallo su McKennie, quindi un calcio di punizione per i bianconeri. Tutto al contrario, quindi. Tutto a sfavore della Juventus.

Genoa-Juventus: “Come Iuliano-Ronaldo”

Un contatto che, a dire il vero, è stato assai simile a quello che ha visto protagonista Iuliano con Ronaldo. Sì, parliamo di quasi 30anni fa, ma è un episodio che ancora oggi viene ricordato soprattutto dai tifosi dell’Inter che si sono sentiti in tutto questo tempo defraudati di quello scudetto che poi la Juve ha vinto con merito. Perché poi, oggettivamente, vince sempre chi merita.

“il contatto Iuliano/Ronaldo era fallo di sfondamento di Ronaldo. Confermato anche oggi, ce ne fosse bisogno” scrive un utente sui social. E sono molti i commenti dei tifosi della Juventus che vanno sulla stessa lunghezza d’onda. Certo, se andassimo a sentire solamente Marelli allora si direbbe il contrario, però anche quella di stasera è stata un’interpretazione arbitrale. Finiranno mai le polemiche ricordando quell’episodio del Delle Alpi, con squadre diverse, società diverse, e anche un calcio diverso? No, crediamo proprio che non finiranno mai.