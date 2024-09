Genoa-Juventus, entrata dura di Frendrup ma niente rosso: il motivo

Genoa-Juventus e le polemiche scatenate per una dura entrata non sanzionata con il cartellino rosso. Cerchiamo di spiegare il perché di tale decisione.

La sfida di Marassi tra la il Genoa di Alberto Gilardino e la Juventus di Thiago Motta si è infiammata intorno alla metà del primo tempo. Il tutto è stato causato da un duro intervento del centrocampista rossoblù, Frendrup sull’esterno della Juventus, Nico Gonzalez.

Frendrup, dopo aver toccato il pallone, ha colpito duramente al polpaccio il giocatore della Juventus. Per il direttore di gara Colombo il fallo del genoano è stato da sanzionare soltanto con il cartellino giallo e non con quello rosso. L’operato del direttore di gara, però, che non ha convinto tutti. La decisione di Colombo è stata immediatamente commentata dall’ex arbitro, Luca Marelli. A salvare il centrocampista del Genoa, secondo Marelli, è stato il tocco del pallone che ha preceduto il colpo inferto alla gamba dell’esterno argentino. Senza quel tocco il cartellino sarebbe stato di un altro colore: rosso.