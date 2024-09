Vlahovic-Lautaro Martinez, 100 milioni di euro: la Juve non ci credeva più

Vlahovic-Lautaro Martinez, 100 milioni di euro. Sembra sempre Juventus contro Inter, in campionato come sul mercato. In arrivo grandi novità.

Sembra che non se ne possa fare a meno. Ci deve essere sempre qualcosa, o qualcuno, che mette, una accanto all’altra, Juventus ed Inter. Il campionato è alle sue prime battute ma è già sfida tra le due acerrime nemiche. Sportivamente parlando.

I campioni d’Italia nerazzurri sono favoriti per il bis tricolore ma la Juventus di Thiago Motta ed il Napoli dell’ex Antonio Conte, tallonano Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Altro ex bianconero. La sfida infinita tra bianconeri e nerazzurri potrebbe ‘allargarsi’ anche sul mercato. I due protagonisti sono gli attaccanti principi della Juventus e dell’Inter: Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Le bocche di fuoco delle due maggiori pretendenti al titolo che, in questo inizio di stagione, sembrano avere le polveri bagnate. Eppure se in Italia si sottolinea questo loro deludente inizio di stagione, fuori dai pratii confini, il prestigio dell’attaccante serbo, così come quello dell’argentino, non risultano minimante scalfiti.

Vlahovic-Lautaro Martinez, 100 milioni di euro. Il Chelsea ci riprova

Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Due grandi attaccanti che, nonostante stiano attraversando un periodo non totalmente positivo, risultano essere presenti sui taccuini di uno dei club più prestigiosi della Premier League: il Chelsea.

L’estate 2023 è stata caratterizzata dal perenne contatto tra la Juventus ed il Chelsea. Sul tavolo il nome di Dusan Vlahovic, unito a quello di Romelu Lukaku. Per intere settimane, diventati poi mesi, si attendeva l’annuncio dello sbarco a Stamford Bridge del classe 2000 serbo. Non se n’è fatto nulla. Così come non è andato a buon fine il tentativo deli Blues di acquistare, nella scorsa sessione di mercato, Lautaro Martinez, come ricordato da footballtransfers.com. Valutazione: 100 milioni di euro. Così aveva deciso Beppe Marotta. Il Chelsea ha poi deciso di dare fiducia all’attaccante senegalese, Nicolas Jackson e mai scelta si è rivelata più indovinata. Quattro reti e due assist nelle prime cinque gare di Premier League sono lì a testimoniare come l’attaccante abbia ricambiato nella maniera migliore la fiducia accordatagli dal Chelsea.

Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez possono aspettare. Ed i 100 milioni di euro rimangono al Chelsea.