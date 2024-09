Voti Genoa-Juventus 0-3, Vlahovic rompe il digiuno: Conceicao incide subito

Voti Genoa-Juventus: i bianconeri dopo tre pareggi di fila ritrovano la vittoria grazie alla doppietta dell’uomo più criticato. Decisivo Dusan Vlahovic

Uno su rigore. E uno come lui li sa fare: in diagonale, di sinistro. Dove lo spazio non c’è ma lui li trova. La vittoria di Genoa, dopo tre zero a zero consecutivi, nel segno di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo prima trasforma il calcio di rigore dopo un netto fallo di mano in area di rigore, piazzandolo all’incrocio; poi s’inventa il colpo mancino, da un angolo all’altro. Sì, come solamente uno come lui riesce a fare. Una Juve convincente, che come al solito non ha rischiato nulla e che, come al solito, ha portato lo zero nella casella del gol subiti. E adesso sono sei le partite senza prendere una rete. Quattro quelle di Di Gregorio, due quelle di Perin, che era stato impiegato dal primo minuto contro l’Empoli, nel primo della striscia dei pareggi senza gol. Nel finale poi il primo sigillo in maglia bianconera di Conceicao, recuperato e mandato in campo da Motta nella ripresa.

Voti Genoa-Juventus, Vlahovic è il migliore

Una Juve che o vince tre a zero o pareggia zero a zero. Non conosce altra via. E ovviamente nei nostri voti il peso dei due gol di Vlahovic fa decisamente la differenza. Il serbo l’ha decisa. Ma anche tutti gli altri hanno fatto bene, soprattutto in difesa nella quale, Kalulu, sembra essere entrato totalmente nei meccanismi di Motta. Anche il rispolverato Danilo ha dimostrato di meritare forse un poco di spazio in più.

Koopmeiners, invece, ha sbagliato un gol a porta libera che non ha influito sul finale. Meglio così, prima o poi si sbloccherà anche lui e prima o poi riprenderà a fare centri come succedeva con la maglia dell’Atalanta addosso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6,5; Kalulu 7 (74′ Savona sv), Danilo 6,5, Bremer 6,5, Rouhi 6,5 (74′ Cambiaso sv); Fagioli; McKennie 6,5 (62′ Douglas Luiz), Yildiz 6 (74′ Thuram sv), Koopmeiners 6, Nico Gonzalez 6 (62′ Conceicao 7); Vlahovic 7,5.