Juventus, bufera Douglas Luiz: Motta l’ha fatto sul serio

Juventus, bufera Douglas Luiz. Altra partita della formazione bianconera ed altra panchina per il 25enne ex Aston Villa. Cosa sta accadendo?

Thiago Motta ha sorpreso tutti quando venerdì, nella tradizionale conferenza stampa pre-gara di campionato, ha elencato gli undici che sarebbero poi scesi in campo il giorno dopo nella sfida, a porte chiuse, di Marassi contro il Genoa.

Sorpresa come nell’elenco vi fossero diverse novità ed una conferma che, con il passare del tempo, sta assumendo contorni preoccupanti. La nuova esclusione dalla formazione iniziale di Douglas Luiz. Il 25enne brasiliano anche a Marassi ha iniziato dalla panchina, dalle parti di Thiago Motta. La vicenda riguardante il centrocampista brasiliano, che non è stato convocato per le prossime sfide del Brasile contro Cile e Perù, sta offrendo il fianco a polemiche e commenti che mettono in seria discussione la scelta effettuata in estate dalla Juventus. Un investimento importante che non sta offrendo le risposte desiderate. Sulla vicenda Douglas Luiz è intervenuto anche l’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi.

Juventus, bufera Douglas Luiz. Fernando Orsi: “Non è forte”

Commenti e giudizi trancianti. Su Douglas Luiz pesa come un macigno, e come è giusto che sia, la somma sborsata complessivamente dalla Juventus, tra cash e contropartite tecniche, per portarlo alla Continassa.

Fernando Orsi, ex numero uno della Lazio, sulle frequenze di Radio Radio ha espresso il suo giudizio sul brasiliano della Juventus. “Tutti pensavano che fosse forte perché lo hanno pagato tanto, ma non è così“. Le parole di Orsi non lasciano spazio a dubbi o a giustificazioni di sorta. Una bocciatura totale che coinvolge direttamente anche Cristiano Giuntoli e la Juventus. Quando si decide un investimento così importante, per l’ex numero uno biancoceleste, occorre che il giocatore venga visionato 10-12 volte, non soltanto in un paio di occasioni. Assurdo quindi che giochino Locatelli, Fagioli e McKennie ed il brasiliano rimanga seduto in panca accanto al tecnico che lo ha voluto alla Juventus.

E’ comunque arrivato il momento che Douglas Luiz inizi a convincere Thiago Motta e a smentire i numerosi ‘Fernando Orsi’ che lo ritengono un prospetto sopravvalutato. In termini tecnici ed economici. Il tempo, e la pazienza, infatti, stanno per scadere.