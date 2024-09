Nuova squadra per Vlahovic: sborsano 58 milioni

Nuova squadra per Vlahovic. Le voci di mercato non abbandonano mai il centravanti della Juve. Nemmeno in un momento non felice per il serbo.

Nella Juventus di Cristiano Giuntoli, che con Thiago Motta ha dato inizio ad un nuovo ciclo, Dusan Vlahovic rappresenta comunque un punto di forza.

Un giocatore con una situazione delicata da risolvere al più presto. Un contratto che scadrà nel 2026 e che da questa stagione assicurerà al centravanti serbo un ingaggio da 12 milioni di euro netti. Nella sua ultima, e recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore tecnico bianconero non si è tirato indietro quando si è trattato di affrontare il delicato problema-Vlahovic. “Un calciatore come Vlahovic non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio“. Un patrimonio da proteggere per evitare che tra poco più di un anno si ripeta la medesima situazione già vissuta dalla Juventus con un altro ex viola, Federico Chiesa.

Nuova squadra per Vlahovic. Sbarcherà in Premier

Rischiare di perdere Vlahovic a zero, o cederlo ad un solo anno dalla scadenza ad un prezzo decisamente più basso, è un rischio che la Juventus, ed i suoi conti, non possono permettersi. La cessione di Dusan Vlahovic è una possibilità che Giuntoli non può certo escludere.

E da teamtalk.com arrivano novità riguardanti il futuro del centravanti della Juventus. L’Arsenal è alla ricerca di un attaccante di qualità in grado di assicurare quel bottino di reti che possano permettere ai Gunners di conquistare, finalmente, la Premier League. Il tecnico dei londinesi, Mikel Arteta, insegue da tempo Dusan Vlahovic, fin dai tempi in cui il classe 2000 indossava la maglia della Fiorentina. La situazione contrattuale del serbo potrebbe agevolare una trattativa tra l’Arsenal e la Juventus. La società bianconera spera che l’attaccante serbo prolunghi il suo contratto ed accetti una riduzione del suo lauto ingaggio. Nel caso in cui non vi fosse il prolungamento Cristiano Giuntoli dovrà valutare la sua cessione. 70 milioni di euro l’eventuale richiesta della Juventus per Dusan Vlahovic. Per l’Arsenal di Mikel Arteta sono 58 milioni di sterline.

Una cifra importante per raggiungere il massimo obiettivo: la Premier League.