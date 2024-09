Calciomercato Juventus: 30 milioni e priorità per Giuntoli

Calciomercato Juventus: dopo un avvio difficile per infortunio è rientrato e si è sbloccato subito. Conceicao potrebbe essere riscattato

Si è fatto male quasi subito. Ci ha messo un po’ di tempo per rientrare, certo, anche anticipando quelle che erano le previsioni. Thiago Motta gli ha dato fiducia e Conceicao lo ha ripagato con un gol che ha chiuso i giochi sabato pomeriggio contro il Genoa.

L’esterno portoghese è arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato dal Porto. E la Juventus è in pole, secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset, per tenerlo anche l’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Conceicao

La volontà del nazionale portoghese sarebbe quella di restare a Torino anche nella prossima stagione, cosa che mette la Juve in pole rispetto agli altri club interessati spiega la fonte citata prima, quindi Giuntoli ha una certa priorità sulla questione. Servono un bel po’ di soldini, comunque.

Il Porto almeno per il momento non sembra per niente disposto a fare sconti: 30milioni di euro è il costo del cartellino del figlio d’arte e quelli vogliono. Nonostante ci possa essere un ottimo rapporto tra le parti visti anche i trascorsi. Ma Conceicao ha quella clausola rescissoria e quindi, per ora, non servirebbe a nulla cercare di trattare, si andrebbe incontro ad un no netto senza possibilità di tornare indietro. Ovvio che anche le prestazioni dell’esterno, qualora risultassero fondamentali e importanti come quella di sabato pomeriggio, potrebbe avvicinare la questione e potrebbero anche aiutare il club a prendere una decisione nel merito. La sensazione, quindi, è che arrivati a questo punto il futuro di Conceicao dipenderà solamente da quella che sarà la sua annata. Se riuscisse a fare bene il riscatto sarebbe assicurato.