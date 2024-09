È un ossessione di Giuntoli: la Juventus lo strappa all’Inter

Calciomercato Juventus: il giocatore è un’ossessione di Giuntoli che ha un pensiero fisso. I bianconeri lo strappano all’Inter

L’attaccante. Cristiano Giuntoli a quanto pare ha un’idea fissa in mente. Anche perché con Vlahovic, sotto l’aspetto contrattuale, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Come sappiamo il serbo, classe 2000, ha un contratto di 12milioni di euro all’anno con scadenza nel 2026. La Juventus vorrebbe allungare l’accordo e soprattutto spalmare l’ingaggio, ma al momento di incontri non ce ne sono stati. E non sono previsti, soprattutto. Certo, un po’ di tempo c’è, ma è altrettanto vero che i bianconeri un po’ intorno si starebbero guardando. E secondo quanto riferito dal giornalista de La Stampa Oddenino, il dirigente dell’area tecnica piemontese un’idea, molto calda, ce l’avrebbe.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e l’ossessione David

Intervenuto a Ti Amo Calciomercato, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, il giornalista del quotidiano torinese ha detto questo: “David è un pensiero di Giuntoli sin dal primo giorno che è diventato dirigente della Juventus“. Quindi un’ossessione in poche parole nei confronti del canadese del Lille che, come sappiamo, è finito anche nei radar di un’altra squadra della Serie A.

Su David infatti si è parlato, in un primo momento, di un forte interesse della Roma – che poi ha virato su Dovbyk – e infine, soprattutto, dell’Inter di Marotta. I nerazzurri in attacco la prossima estate potrebbero anche cedere Thuram per piazzare una plusvalenza, e in tutto questo David potrebbe anche fare il percorso dalla Francia all’Italia. Ma abbiamo capito, anche leggendo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera un po’ di tempo fa, che Giuntoli quando si mette in testa una cosa riesce quasi sempre a portarla a termine. Per Osimhen, ad esempio, ci ha messo 4 mesi. Per David forse potrebbero bastare meno giorni.