Allegri al posto di Inzaghi: polverone choc e nuovo allenatore

Allegri al posto di Inzaghi: clamoroso quanto starebbe per succedere in Inghilterra. Il tecnico livornese pronto a tornare in pista

Massimiliano Allegri al posto di Simone Inzaghi. No, non parliamo dell’Inter – anche se il tecnico dopo la retata di ieri che ha coinvolto gli ultras nerazzurri non passa un momento sereno – ma di quello che, secondo FootballInsider potrebbe succedere in Inghilterra.

Allora, iniziamo da un fatto: il Manchester United sembra intenzionato a sollevare dall’incarico, qualora non arrivasse una scossa immediata alla stagione, il tecnico olandese Erik Ten Hag. La sconfitta contro il Tottenham in casa sembra aver lasciato il segno da quelle parti, e l’allenatore rischia davvero grosso, forse come mai successo prima d’ora. Una situazione, quindi, da tenere sotto osservazione anche nelle prossime settimane e si è parlato, anche, di un possibile interesse dei Diavoli Rossi su Simone Inzaghi. Bene, le ultime informazioni del sito citato prima vanno totalmente verso un’altra direzione.

Allegri al posto di Inzaghi: lo United ha deciso

“Il Man United è interessato a parlare con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri” si legge. Ovviamente se tutto dentro la squadra rossa di Manchester dovesse andare a rotoli nello spazio di poco tempo. Diciamo che Ten Hag è in bilico, e una mancata vittoria in Europa League potrebbe essere decisiva.

Allegri, da quelle parti, è apprezzato perché nonostante non sia quello che porta la squadra a giocare a memoria o a meraviglia, riesce sempre e comunque a portare la cosa che più conta, vale a dire i risultati. E dopo Ferguson, da quelle parti, di allenatori vincenti ne hanno avuti pochi. Allegri, senza dubbio, è in questa schiera. E potrebbe quindi tornare molto presto in panchina in quella che sarebbe un’avventura sicuramente affascinante.