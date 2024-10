Fulmine a ciel sereno Juventus: c’è la rottura del crociato

Fulmine a ciel sereno Juventus: brutta tegola per i bianconeri. Gli esami strumentali hanno confermato la rottura del crociato

Si era capito subito che si trattava di qualcosa di brutto. Tant’è che dopo gli esami strumentali tutte le paure sono state confermate. Riccardo Stivanello, difensore classe 2004 della squadra allenata da Paolo Montero, ha purtroppo compromesso la propria stagione.

“A seguito della distorsione del ginocchio sinistro riportata nel corso della partita Juventus Next Gen-AZ Picerno, Riccardo Stivanello è stato sottoposto presso il J|medical a risonanza magnetica. Quest’ultima ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, con indicazione di intervento chirurgico che sarà eseguito nei prossimi giorni“. Questa la nota del club bianconero sulla questione.

Fulmine a ciel sereno Juventus: Montero perde Stivanello

Una perdita importante che si è sentita, e vista, anche nel turno che la squadra di Montero ha disputato ieri sera contro la Benevento: quattro a uno per i campani in una partita che praticamente non è mai stata in discussione. Insomma, un bel problema per il tecnico che, ricordiamo, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri e prima dell’arrivo di Motta, ha guidato per le ultime due giornate dello scorso campionato la prima squadra bianconera.