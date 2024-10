Lipsia-Juventus, Thiago Motta avvisa: “Ve lo avevo detto…”

Lipsia-Juventus, Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato in questo modo. Ecco le parole del tecnico in vista della sfida contro i tedeschi

Domani sera alle 21, la Juventus torna in campo in Champions League dopo l’esordio vittorioso in casa contro il Psv. Stavolta si gioca in trasferta, sul difficile campo del Lipsia.

E pochi minuti fa Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, presentando appunto il match di domani. Questa volta, però, il tecnico, non ha annunciato la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Vuole dire che qualche dubbio ancora ce lo ha.

Lipsia-Juventus, le parole di Thiago Motta

“Mi aspetto una bella partita, aperta, contro una squadra competitiva. Giocano bene – ha detto Motta – e la prima cosa per noi è avere il controllo della partita. Dobbiamo utilizzare bene la palla per metterli in difficoltà”.

Su Rose che ha detto che la Juve può vincere la Champions: “Noi pensiamo solo alla partita di domani. Portando grande rispetto all’avversario. Tutto il resto va poco in questo momento”.

Su Liverpool-Bologna: “Spero che vinca il Bologna, però sono concentrato sulla nostra partita”, dice sorridendo.

Sulle migliori difese in Europa, i numeri dicono anche quella del Lipsia: “Al di là del dato, che significa tanto, Lipsia e Juve sono due squadre che non cercano di giocare sull’errore dell’avversario. Dobbiamo fare una prestazione completa. Dobbiamo giocare bene a calcio. Utilizzare il pallone con qualità e con equilibrio in avanti. E fare molto bene la fase difensiva”.

Scelte tattiche: “Tutti stanno bene per giocare. Ma stavolta la formazione non ve la dico – sorride ancora – ve lo avevo già detto che era solo una cosa così”.

Su Vlahovic: “Sta bene, dal primo giorno. Per tutti gli attaccanti è importante segnare, ma non è solo questo il nostro calcio. Deve fare tante cose sia in fase offensiva che difensiva. Si allena al massimo, è un leader. Deve continuare a lavorare così. Deve solo pensare a giocare a calcio”.

Su Conceicao: “Il momento di Conceicao è sempre. Si è sempre allenato con il sorriso. Era dispiaciuto quando si era fatto male, ma ha recuperato in fretta. Vuole giocare. Oggi ha fatto un ottimo allenamento e vediamo se domani inizia”.

Sulla formazione: “Non ho nessun dubbio di formazione. Sono sicurissimo delle mie scelte. Se non succede niente, da adesso fino all’inizio della partita, verranno confermate domani”.