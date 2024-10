Vlahovic via dalla Juve a costo zero: l’incubo è realtà

Addio Vlahovic, via dalla Juventus a costo zero: ecco cosa potrebbe succedere in dettaglio sull’attaccante bianconero.

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a far discutere, ma un aspetto sembra ormai chiaro: il bomber serbo non lascerà la Juventus a parametro zero. Gianluca Oddenino de La Stampa, intervenuto a TiAmoCalciomercato, ha escluso categoricamente questa possibilità, mettendo in luce le opzioni che la società bianconera ha a disposizione per il suo attaccante: cessione anticipata o rinnovo contrattuale.

Da quando è arrivato alla Juventus nel gennaio 2022, Vlahovic ha mostrato lampi del suo grande potenziale, ma non ha ancora espresso la continuità di rendimento che ci si aspettava. Con il contratto che scade nel 2026, i prossimi mesi saranno decisivi per delineare il suo futuro. Secondo quanto riportato da Oddenino, la Juventus non ha alcuna intenzione di rischiare di perdere l’attaccante serbo a zero, come successo in passato con altri giocatori chiave.

La Juve non vuole perderlo a zero: cessione anticipata o rinnovo per Vlahovic

Le strade per la società bianconera sono due: cedere Vlahovic già nelle prossime sessioni di mercato o procedere con un rinnovo contrattuale per garantirne la permanenza a lungo termine. Il club potrebbe valutare una cessione se dovesse ricevere un’offerta sostanziosa, soprattutto da club della Premier League, da tempo interessati al profilo del serbo. Tuttavia, la Juventus potrebbe anche puntare su un rinnovo, credendo nel suo pieno rilancio come uomo chiave per il progetto futuro.

Nonostante alcune voci di malcontento e le difficoltà fisiche che hanno limitato il suo rendimento, Vlahovic resta uno degli attaccanti più ambiti a livello europeo. L’idea di una cessione anticipata non è da escludere, specialmente se il giocatore non riuscirà a trovare la giusta continuità in campo. Ma se dovesse ritrovare la forma migliore, un rinnovo potrebbe rivelarsi la scelta migliore per entrambe le parti. La Juventus, nel frattempo, rimane vigile e attenta al mercato, consapevole che le prossime mosse saranno fondamentali per evitare uno scenario di stallo simile a quelli già visti in passato.

La situazione di Dusan Vlahovic è tutt’altro che definita, ma ciò che è certo è che la Juventus non lascerà che il suo futuro si risolva con un addio a parametro zero. Cessione o rinnovo, la società ha intenzione di gestire il futuro del serbo con la massima attenzione, con l’obiettivo di non perdere uno dei talenti più preziosi del calcio europeo.