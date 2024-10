Accordo con la Juve a un passo: ma ha scelto Xabi Alonso

Accordo con la Juve a un passo. Eppure non è bastato. Un affare quasi chiuso e poi sfumato. Ora resta soltanto un sincero rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato.

Quelle strane occasioni che si sente di dover cogliere ma che poi, per un motivo o per un altro, scappano di mano lasciando strascichi di rimpianti. Il mercato è pieno di questi casi, di affari fiutati, quasi chiusi e poi abbandonati.

In ciascuna società vi sono scaffali pieni di rimpianti, di acquisti sfumati per un qualsivoglia motivo e poi visti sbocciare altrove, magari nella grande rivale dirimpettaia. A Torino, sponda bianconera, da decenni, si ripetono le parole dell’Avvocato Gianni Agnelli il quale rivolgendosi a Giampiero Boniperti, segnala all’ora presidente bianconero: “un giovane con delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Si chiama Maradona e dev’essere qualcuno”. La risposta del presidente è stata, sempre nel racconto del tifoso numero uno della Juventus: “Se fosse qualcuno lo saprei“. Se fosse ‘davvero tutto vero’ sarebbe il più grande rimpianto della storia della società bianconera. Altri, però, ve ne sono stati. Infinitamente più piccoli rispetto al piccolo grande argentino ma che, ciascuno a suo modo, ha lasciato un po’ di amarezza.

Uno degli ultimi rimpianti è stato ammirato nella sfida tra il Bayer Leverkusen ed il Milan in Champions League.

Accordo con la Juve a un passo: poi è arrivato il Bayer

Uno dei protagonisti della sfida vittoriosa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso contro il Milan di Paulo Fonseca è un profilo che alla Continassa conoscono molto bene.

Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo, classe 1995, la Juventus l’ha sfiorata nell’estate 2023. Rappresentava una ghiotta opportunità dal momento che dal primo luglio sarebbe stato un giocatore libero da vincoli. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 con il Benfica lo ha posto, in quella sessione estiva di mercato, al centro dell’attenzione. La Juventus lo aveva in pugno, decisa a portarlo a Torino. Poi è arrivato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, futuro campione di Germania ed il difensore spagnolo ha fatto la sua scelta. Bundesliga invece della Serie A.

Grimaldo non è Maradona, anche se è mancino come il genio argentino. Resta, però, un rimpianto in casa Juventus.