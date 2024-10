Formazioni ufficiali Lipsia-Juventus: Motta stupisce ancora

Formazioni ufficiali Lipsia-Juventus, ecco le scelte di Thiago Motta in vista del match contro i tedeschi. Il tecnico stupisce ancora

Ci siamo, manca ormai pochissimo alla seconda gara di Champions League della Juventus, la prima delle 4 in trasferta che verranno giocate. Contro il Lipsia si sogna il colpaccio: darebbe una vera e propria accelerazione alla classifica e metterebbe il passaggio al prossimo turno quasi in discesa.

Ieri Thiago Motta in conferenza stampa aveva annunciato di avere le idee chiare. Se non fosse successo nulla nel corso di queste ore che hanno anticipato il match, le scelte erano già state fatte. E a quanto pare, e diremmo anche fortunatamente, nulla è successo. Ecco quindi gli undici che l’ex tecnico del Bologna ha scelto di mandare in campo dal primo minuto.

Formazioni ufficiali Lipsia-Juventus, Douglas Luiz ancora fuori

Solito 4-2-3-1 per Motta. Sarà questo il sistema tattico che la Juventus utilizzerà per tutto il campionato e anche per la propria campagna europea. Di Gregorio, dopo aver lasciato spazio a Perin nel match contro il Genoa di sabato scorso, torna a difendere i pali.

Ecco gli undici scelti da Motta, che in difesa si affida nuovamente a Kalulu che fungerà da centrale assieme a Bremer. Ancora out Douglas Luiz. Le scelte complete:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso, Fagioli, Mckennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic