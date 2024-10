La Juventus si regala il colpo Scudetto: ecco Nico Williams

La Juventus si regala il colpo Scudetto. Cristiano Giuntoli ha predicato pazienza per la sua squadra. Intanto studia il prossimo grande colpo di mercato.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter campione, poi Antonio Conte con il suo Napoli che non ha impegni di coppa. Per gli addetti ai lavori la Juventus di Thiago Motta è al terzo posto del podio riguardante la corsa scudetto.

Non è detto che ciò sia un male. Anzi. Cristiano Giuntoli, soltanto qualche giorno fa, ha predicato pazienza perché la Juventus ha compiuto una scelta estrema: rivoluzione. Senza se e senza ma. Una scelta che comporta rischi, alcuni già messi in preventivo, altri imprevedibili. L’ultimo mercato bianconero, il primo vero autentico mercato del nuovo direttore tecnico della Juventus, non ha lasciato dubbi in tal senso. Se rivoluzione doveva essere rivoluzione è stata. Anzi, a Cristiano Giuntoli è perfino mancata qualche cessione ‘pesante’, vedi Arthur Melo. La Juventus s’ha ancora da fare e sarà probabilmente le sessione estiva 2025 a completare l’opera iniziata durante quella del 2024. E se Radiomercato parla spesso di possibili future grandi partenze dalla Continassa, vedi Gleison Bremer o Dusan Vlahovic, il direttore tecnico bianconero pensa anche ad altri ingressi DOC, dopo Teun Koopmeiners e Douglas Luiz.

La Juventus si regala il colpo Scudetto: Nico Williams

Sognare non costa nulla anche se il ‘soggetto’ dei sogni costa carissimo. Cristiano Giuntoli vuole una Juventus sempre più forte da passare alle sapienti mani di Thiago Motta.

Il ‘Demiurgo’ italo brasiliano della Juventus ha iniziato a plasmare una formazione con caratteristiche tattiche, e di personalità, ‘uniche’, perfino indecifrabili agli stessi addetti ai lavori. E per una Juventus sempre più competitiva, in Italia ed in Europa, occorrono i più grandi talenti del calcio mondiale. Talenti come Nico Williams. Il 22enne fuoriclasse spagnolo dell’Athletic Bilbao, protagonista assoluto degli ultimi campionati europei di Germania, è un obiettivo dichiarato del Barcellona. Il grande talento spagnolo è molto legato alla formazione di Bilbao ed al momento non intende sentir parlare di trasferimento. Ma in estate sarà difficile per i baschi resistere alle offerte che arriveranno per il loro campione. E non soltanto dalla Spagna. Facile prevedere come i grandi club della Premier League, Liverpool in testa, proveranno a tentare il giovane spagnolo. Una corsa alla quale intende partecipare anche Cristiano Giuntoli. Anche la Juventus, infatti, vuole Nico Williams, come clamorosamente annunciato da fichajes.com.

Per i bianconeri un investimento, quasi proibitivo, da 70 milioni di euro. Ma nel caso partisse qualcuno…